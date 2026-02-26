वाराणसी, बनारस या फिर काशी कहें, सब एक ही नाम है। महादेव का ये शहर अपने अंदर न जानें कितने रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं कि काशी में दो उदय होते हैं, एक सूर्योदय और दूसरा बोधोदय यानी ज्ञान का उदय। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक काशी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। घाटों के शहर बनारस में कई त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं इसमें से एक है रंगभरी एकादशी।

पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव उन्हें कैलाश से गौना कराकर काशी लेकर रंगभरी एकादशी के दिन पहुंचे थे। काशीवासियों ने अबीर-गुलाल, रंग और फूलों से माता पार्वती और महादेव का स्वागत किया। इसी रंगोत्सव के कारण इस एकादशी का नाम रंगभरी पड़ा। इस दिन वाराणसी में काफी भीड़ उमड़ती है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक आते हैं। बनारस अपने अनोखे स्वाद के लिए भी मशहूर है। इस मौके पर जब यहां जाएं तो इन 9 फूड्स का स्वाद जरूर चखें।

कचौड़ी-सब्जी

बनारस में सुबह के मौके पर कचौड़ी और सब्जी का स्वाद जरूर चखें। कई जगहों पर हींगा-जीरा वाली कचौड़ी मिलती है जिसका स्वाद कमाल का होता है। सुबह के वक्त लोग नाश्ते के रूप में इसे खाते हैं। कचौड़ी और सब्जी गली से लेकर लगभग बनारस में हर जगह आसानी से मिलने वाला व्यंजन है।

दही-जलेबी

काशी में लोग दही के साथ जलेबी खाना पसंद करते हैं। यह भी हर जगह बड़े आसानी से मिल जाएगा। अधिकतर लोग कचौड़ी-सब्जी का नाश्ता करने के बाद दही में जलेबी डालकर खाते हैं।

ठंडाई

काशी की ठंडाई न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी मशहूर है। यहां दूध, मेवों, मसालों और विशेष रूप से भांग के साथ तैयार की जाने वाली ठंडाई मिलती है। वाराणसी में रंगीन और सादा ठंडाई परोसा जाता है। रंगीन का मतलब होता है भांग मिला हुआ और सादे में कुछ नहीं मिलाया जाता है।

छेना दही वड़ा

बनारस में छेना दही वड़ा का स्वाद भी काफी अनोखा होता है। मीठे और खट्टे स्वाद वाला छेना दही वड़े के ऊपर से नमक और जीरा पाउडर डालकर परोसा जाता है।

लिट्टी चोखा

बनारस में लिट्टी चोखा भी आसानी से मिलने वाले फूड्स में से एक है। घी में डूबी लिट्टी और चोखे का चटपटा स्वाद कमाल का होता है।

इडली, डोसा और उत्तपम

बनारस में दक्षिण भारतीय संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। यहां पर दक्षिण भारत से काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में वहां का पारंपरिक डिश इडली, डोसा और उत्तपम बनारस की गलियों में आसानी से मिल जाता है।

पान

कहते हैं कि बनारस जाएं और बिना पान खाए वापस लौट आए तो सफर अधूरा है। यहां पर कई वैरायटी के पान मिलते हैं।

टमाटर चाट

अगर रंगभरी एकादशी के मौके पर काशी जा रहे हैं, तो टमाटर चाट का स्वाद जरूर चखें। ये वहां के मशहूर और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड्स में से एक है।

यह भी हैं मशहूर

इसके अलावा काशी में समोसा और लौंगलता भी काफी मशहूर है। समोसे को छोले के साथ सर्व किया जाता है।



