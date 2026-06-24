पहाड़ों पर अक्सर लोग सुकून के पल बिताने के लिए जाते हैं। लेकिन कई बार अधिक भीड़भाड़ के चलते वो सुकून नहीं मिल जाता है। हालांकि, कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां पर कम भीड़भाड़ रहती है और यहां की खूबसूरत ऐसी है कि जो हर किसी के मन को मोह ले। इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश का तीर्थन वैली, जो कुल्लू जिले में स्थित है। तीर्थन वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और एडवेंचर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप हरियाली के बीच सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं।

1- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर है जो दुर्लभ वनस्पतियों और वन्यजीवों का घर है। यह जगह ट्रेकिंग और नेचर वॉक के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर प्रकृति के बीच कुछ देर सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

2- जिभी

तीर्थन वैली से कुछ ही दूरी पर स्थित जिभी है, जो एक छोटा और बेहद खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यह गांव लकड़ी के पारंपरिक घरों, शांत माहौल और हरियाली के लिए जाना जाता है। जिभी में एक वॉटरफॉल भी है। यहां पर जंगलों के बीच बने कैफे में आप पहाड़ी फूड्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही नदी किनारे कुछ देर शांति से बैठ सकते हैं।

3- जालोरी पास

अगर आप तीर्थन वैली घूमने जा रहे हैं, तो जालोरी पास भी जरूर जाएं। यह हिमाचल के सबसे खूबसूरत पहाड़ी दर्रों में से एक माना जाता है। यहां से आप बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा घने जंगलों के बीच ठंडी हवाएं महसूस कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। मानसून और सर्दियों में जालोरी पास और भी हसीन हो जाता है।

4- सेरोलसर झील

अगर आपको शांति और हरियाली पसंद है तो सेरोलसर झील जरूर जाएं। तीर्थन वैली से कुछ ही दूरी पर स्थित यह एक सुंदर झील है। यहां तक पहुंचने के लिए जालोरी पास से करीब 5 किलोमीटर की ट्रेकिंग करना पड़ता है। आसपास देवदार और ओक के घने जंगलों की खूबसूरती देखने लायक होती है।

5- तीर्थन नदी

तीर्थन वैली का नाम इसी नदी के नाम पर पड़ा है। यह नदी अपने साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थन वैली में आप ट्रेकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, माउंटन बाइकिंग और रॉक क्लाइम्बिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां का आनंद ले सकते हैं।

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