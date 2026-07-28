मानसून में बारिश की वजह से पहाड़, घाटियां और जंगल हरियाली से ढक जाते हैं। इसकी वजह से प्राकृतिक नजारे और भी खूबसूरत नजर आते हैं। कई लोग इस मौसम में रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने का प्लान करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो अगस्त के महीने में भारत के कुछ शानदार और आकर्षक ट्रेकिंग रूट्स का आनंद ले सकते हैं। यहां रास्ते में आपको बर्फ से ढकी चोटियां, घास के मैदान और घने जंगल देखने को मिलेंगे, जो आपके सफर को यादगार बना सकते हैं। आइए, जानते हैं ऐसी ही कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप जाने का प्लान कर सकते हैं।

वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड

उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक रंग-बिरंगे फूलों और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। यह ट्रेक गोविंदघाट से शुरू होता है और घांघरिया से होते हुए वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचता है। अगर आप अगस्त में रोमांचक और यादगार ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ यहां घूमने जा सकते हैं।

तरसर मरसर ट्रेक, जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर का तरसर मरसर ट्रेक हरे-भरे घास के मैदानों, बर्फ से ढकी चोटियों और प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन नजारा पेश करता है। इस ट्रेक में आपको खूबसूरत घास के मैदान, सुंदर झीलें और घने जंगल देखने को मिलेंगे। यहां मौजूद अल्पाइन झील तरसर और मरसर बहुत ही खूबसूरत हैं। रोमांच भरी ट्रिप के लिए इस जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

हम्पटा पास ट्रेक, हिमाचल प्रदेश

हम्पटा पास ट्रेक अपने शानदार नजारों और हरियाली के लिए जाना जाता है। कुल्लू घाटी की हरियाली और स्पीति के बंजर और फैले हुए इलाके बहुत आकर्षक लगते हैं। यह ट्रेक मनाली से शुरू होता है और जंगलों, घास के मैदानों और ग्लेशियर वाली घाटियों से होकर गुजरता है। यहां की चढ़ाई बहुत रोमांचक है। जहां आसपास की चोटियों के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे।

कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रेक, जम्मू कश्मीर

अगर आप आंखों को सुकून देने वाले प्राकृतिक नजारों की तलाश में हैं, तो कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रेकिंग रूट बेहतरीन साबित हो सकता है। यह ट्रेक सोनमर्ग से शुरू होता है, जो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। हालांकि पहुंचने के बाद आपको इस ट्रेक पर दोबारा आने का मन करेगा। यहां से आपको शानदार और आकर्षक नजारे देखने को मिलेंगे।

भृगु लेक ट्रेक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का भृगु लेक ट्रेक थोड़ा छोटा है लेकिन एक यादगार ट्रिप के लिए बेहतरीन जगह है। मनाली से शुरू होने वाला यह ट्रेक घने जंगल, घास के मैदानों से गुजरते हुए ऊंचाई पर स्थित भृगु झील पर जाकर खत्म होता है। यह झील अपने बदलते रंगों के लिए जानी जाती है। इस ट्रेक का नजारा बहुत ही शांत और खूबसूरत है, जहां चारों ओर आपको बर्फ से ढकी चोटियां नजर आएंगी।

ब्यास कुंड ट्रेक, हिमाचल प्रदेश

हिमालय की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो ब्यास कुंड ट्रेक जा सकते हैं। सोलंग वैली से शुरू होने वाला यह ट्रेक ब्यास नदी के साथ-साथ उसके उद्गम स्थल ब्यास कुंड तक जाता है। रास्ते में आपको घने जंगल और घास के मैदान मिलेंगे और साथ ही आसपास की चोटियों के साथ आकर्षक नजारे दिखाई देंगे।

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