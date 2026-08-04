मानसून के दौरान चारों तरफ फैली हरियाली, बारिश की बौछारें और ठंडी हवाएं घूमने का मजा कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर अगस्त के लॉन्ग वीकेंड पर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ देर का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो ट्रिप प्लान करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ऑफिस और मीटिंग से दूर शांति और सुकून के बीच समय बिताना एक यादगार अनुभव हो सकता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर आप बजट में ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ वीकेंड पर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां दी गई कुछ खूबसूरत और प्राकृतिक जगहों का रुख कर सकते हैं।

हम्पी, कर्नाटक

अगर आपको ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानने में दिलचस्पी रहती है, तो कर्नाटक का हम्पी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध हम्पी अपने प्राचीन मंदिरों और विशाल खंडहरों के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली बहुत ही आकर्षक लगती है। यहां आप वीरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, मतंगा हिल, सनापुर लेक, हेमकुटा हिल जैसी प्रसिद्ध जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

ओरछा, मध्य प्रदेश

निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर बसा ऐतिहासिक शहर ओरछा अगस्त में घूमने की बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यहां पर आप राम राजा मंदिर, बेतवा नदी, ओरछा किला और जहांगीर महल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड पर यहां जाने का प्लान किया जा सकता है।

सपूतारा, गुजरात

गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सपूतारा हरी-भरी वादियों, झरनों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यहां ट्रिप प्लान करना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। सनसेट पॉइंट, सपूतारा झील, गीरा वॉटरफॉल्स, रोपवे और गॉवर्नर्स हिल देख सकते हैं।

गोकर्ण, कर्नाटक

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांत बीच पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो कर्नाटक का गोकर्ण बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यह जगह अपने समुद्र तटों, धार्मिक महत्व और सुकून भरे माहौल के लिए जानी जाती हैं। यहां ओम बीच, कुडले बीच, हाफ मून बीच, महाबलेश्वर मंदिर और पराडाइस बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

चिकमंगलूर, कर्नाटक

कर्नाटक का चिकमंगलूर अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। मानसून के दौरान यहां की खूबसूरती दोगुना हो जाती है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो अगस्त में यहां आ सकते हैं। यहां हेब्बे फॉल्स, बाबा बुदनगिरी, कॉफी बागान, हिरेकोलाले लेक और मुल्लायनगिरी पीक जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

महेश्वर, मध्य प्रदेश

अगस्त में स्वतंत्रता दिवस या रक्षाबंधन के लॉन्ग वीकेंड को यादगार बनाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के खारगांव जिले में स्थित खूबसूरत शहर महेश्वर आ सकते हैं। यहां पर महेश्वर किला, अहिल्या घाट, नर्मदा नदी में बोटिंग, राजराजेश्वर मंदिर और हैंडलूम सेंटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। परिवार या दोस्तों के साथ भी यहां बजट ट्रिप प्लान की जा सकती है।