Mussoorie Mein Ghumne ki Jagah: उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक मसूरी पर्यटकों की फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है। अक्सर लोग फुरसत के पल बिताने और पहाड़ों की खूबसूरती को देखने यहां आते हैं। ज्यादातर लोग मॉल रोड और आसपास के व्यस्त इलाकों में ही जाते हैं लेकिन यहां और भी कई बेहतरीन जगहें हैं जहां बहुत कुछ देखने को मिलता है। नेचर, एडवेंचर और सुकून से भरी यात्रा करना चाहते हैं तो मसूरी की कुछ शानदार जगहों को दोस्तों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं।

केबल कार की सवारी

मसूरी की खूबसूरती को ऊपर से देखना चाहते हैं तो रोपवे गन हिल जा सकते हैं जो शहर की दूसरी सबसे ऊंची जगह है। केबल कार की सवारी लाइब्रेरी चौक से शुरू होती है और लगभग पांच मिनट में गन हिल पहुंचाती है। सुहावना मौसम, नीचे की घाटी और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां बहुत ही आकर्षक लगती हैं।

केम्प्टी फॉल की खूबसूरती

मसूरी से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित केम्प्टी फॉल शानदार जगह है। वॉटरफॉल के आसपास मौजूद चीड़ के पेड़ और शानदार नजारे पिकनिक स्पॉट का काम करते हैं। पास मौजूद दुकानों पर आप मैगी, चाय और हल्के-फुल्के स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। मानसून के समय इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। लेकिन गर्मियों के समय यहां ज्यादा भीड़ होती है।

जॉर्ज एवरेस्ट से देखें हिमालय के नजारे

अगर आप ट्रेकिंग का शौक रखते हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट जा सकते हैं जहां के शानदार नजारे मन को सुकून देते हैं। मसूरी से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर देवदार के जंगलों से होते हुए 30 से 45 मिनट की पैदल यात्रा करके यहां पहुंचा जा सकता है। यहां पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।

लैंडौर की गलियां

मसूरी से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित लैंडौर एक शांत जगह है। यह जगह औपनिवेशिक काल में बनाई गई थी जिसकी वजह से यहां पर आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी। ब्रिटिश काल के कॉटेज, चर्च और संकरी गलियां इस जगह की पहचान हैं। यहां पर सालों पुरानी ऐतिहासिक लैंडौर बेकरी काफी फेमस है।

बेनोग वाइल्डलाइफ सेंचुरी

करीब 3323 हेक्टेयर में फैले बेनोग वाइल्डलाइफ सेंचुरी प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन जगह है। यहां आपको हिरण, तेंदुए और कई प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। यहां स्थित वेताल भैरव मंदिर भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है जहां घूमने जाया जा सकते हैं। सुबह के समय यहां का नजारा बेहद आकर्षक दिखाई देता है।