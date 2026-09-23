पानी के अंदर की दुनिया काफी रहस्यमयी और अद्भुत है। इंसानों ने अंतरिक्ष और चांद के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन महासागरों की गहराइयों का केवल 5% ही खोजा जा सका है। जबकि इसका लगभग 95% हिस्सा अभी भी अज्ञात और रहस्यमयी बना हुआ है। वहीं, समुद्र तक के मानत्रिचण की बात करें तो आधुनिक सोनार तकनीक की मदद से अब तक वैश्विक समुद्र तल के लगभग 28.7% हिस्से का ही नक्शा तैयार किया जा सका है। समुद्र में कोरल रिफ, मछलियां और अन्य जीव रहते हैं। समुद्र के अंदर की दुनिया को देखना काफी दिलचस्प होता है।

काफी लोग पानी के नीचे की दुनिया को देखने के लिए विदेश जाते रहते हैं। विदेशों में कई जगहों पर पनडुब्बी से भी यात्री समुद्र के अंदर जाते हैं। लेकिन अब इसके लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में सबमरीन टूरिज्म भी उपलब्ध है। कुछ जगहों पर आप पनडुब्बी या सेमी-सबमरीन की सवारी करके पानी के नीचे की दुनिया को करीब से देख सकते हैं। आइए जानते हैं भारत में किन-किन जगहों पर पनडुब्बी या सबमरीन से पानी के अंदर की दुनिया का अनुभव लिया जा सकता है।

1- आईएनएस कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, विशाखापत्तनम

अगर असली पनडुब्बी के अंदर जाकर पानी के अंदर की दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं तो आईएनएस कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, विशाखापत्तनम जा सकते हैं। आईएनएस कुरसुरा भारतीय नौसेना की फॉक्सट्रॉट क्लास की एक पनडुब्बी है, जिसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह आरके बीच पर स्थित है। यहां आने वाले पर्यटक पनडुब्बी के हैच से अंदर जाते हैं और संकरे रास्तों से होते हुए कंट्रोल रूम, टॉरपीडो सेक्शन, सोनार और रडार वाले हिस्से के साथ-साथ क्रू के रहने की जगह देख सकते हैं। हालांकि, यह पनडुब्बी जमीन पर स्थायी रूप से खड़ी है। इसलिए यहां सिर्फ असली पनडुब्बी के अंदर जाने और उसे करीब से देखने का अनुभव मिल सकता है।

टिकट की कीमत

वयस्क: 70 रुपये प्रति व्यक्ति

12 साल से कम उम्र के बच्चों: 40 रुपये

स्टिल कैमरा: 50 रुपये

वीडियो कैमरा: 200 रुपये

2- नॉर्थ बे, अंडमान द्वीप समूह

पानी के नीचे की दुनिया देखने के लिए अंडमान का नॉर्थ बे अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां सेमी-सबमरीन राइड की सुविधा मिलती है। इसमें एक ऐसा जहाज होता है, जिसका एक हिस्सा पानी के अंदर रहता है। यात्री पानी के अंदर बने ऑब्जर्वेशन केबिन में बैठकर बड़े कांच की खिड़कियों से समुद्र के अंदर मौजूद मूंगे की चट्टानों और समुद्री जीवों को देख सकते हैं। वहीं, नाव का बाकी हिस्सा पानी की सतह पर रहता है। यहां कांच की खिड़कियां करीब 45 डिग्री के कोण पर होती हैं, जिससे पानी के नीचे मौजूद कोरल रीफ को देखने का अच्छा अनुभव मिलता है।

इस राइड की कीमत करीब 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकती है और इसका अनुभव लगभग एक घंटे का होता है।

3- हैवलॉक आइलैंड (स्वराज द्वीप), अंडमान

स्वराज द्वीप, जिसे पहले हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता था, यहां भी पर्यटक सेमी-सबमरीन के जरिए समुद्र के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। इसमें यात्री पानी के अंदर बने ऑब्जर्वेशन केबिन में बैठते हैं और बड़ी कांच की खिड़कियों से कोरल रीफ और रंग-बिरंगी मछलियों को देख सकते हैं। कुछ यात्राएं एलीफेंट बीच के आसपास भी संचालित होती हैं। हालांकि, रूट और समय अलग-अलग हो सकते हैं। यह भी सेमी-सबमरीन है, असली पनडुब्बी नहीं। इसमें नाव पानी की सतह पर रहती है, जबकि यात्रियों के बैठने वाला केबिन पानी की सतह के नीचे होता है।

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