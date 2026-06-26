दुनियाभर में ऐसी कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरें हैं, जिन्हें उनकी अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के लिए ‘यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट’ का दर्जा दिया जाता है। हर साल इस प्रतिष्ठित सूची में कुछ नए स्थलों को भी शामिल किया जाता है। ये जगहें न केवल इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाती हैं, बल्कि प्रकृति के अद्भुत नजारों से भी रूबरू कराती हैं। अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो UNESCO की इन नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें।
फ्लो कंट्री, यूनाइटेड किंगडम
स्कॉटलैंड के उत्तरी हिस्से में लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर में फैला फ्लो कंट्री यूरोप का सबसे बड़ा ब्लैंकेट बोग (दलदली क्षेत्र) है। यह इलाका कार्बन स्टोरेज के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां कई दुर्लभ पक्षियों व वन्यजीवों का बसेरा है। प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
वाया ऐपिया, इटली
‘क्वीन ऑफ रोड्स’ के नाम से मशहूर वाया ऐपिया का निर्माण 312 ईसा पूर्व में हुआ था। यह प्राचीन सड़क रोम को दक्षिणी इटली से जोड़ती थी। आज भी पर्यटक इस ऐतिहासिक मार्ग पर पैदल चल सकते हैं और रास्ते में रोमन खंडहर, प्राचीन कब्रें तथा ऐतिहासिक स्मारकों को करीब से देख सकते हैं।
बडाइन जरन रेगिस्तान, चीन
चीन का बडाइन जरन रेगिस्तान अपनी ऊंची-ऊंची रेत की पहाड़ियों और रंग-बिरंगी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां मौजूद कुछ रेत के टीले दुनिया के सबसे ऊंचे स्थिर टीलों में गिने जाते हैं। रेगिस्तान और झीलों का यह अनोखा संगम इसे बेहद खास बनाता है।
मोईदाम, भारत
असम में स्थित मोईदाम को ‘असम के पिरामिड’ भी कहा जाता है। ये अहोम राजवंश के शाही समाधि स्थल हैं, जो उनकी अंतिम संस्कार परंपराओं और अद्भुत वास्तुकला का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह स्थल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश करता है।
ते हेनुआ एनाटा – मार्केसस द्वीपसमूह, फ्रेंच पोलिनेशिया
यह UNESCO स्थल ज्वालामुखीय पहाड़ों, प्राचीन पुरातात्विक स्थलों और समृद्ध पोलिनेशियन संस्कृति का अनूठा संगम है। यहां की दुर्गम तटरेखाएं, प्राकृतिक सुंदरता और सदियों पुराना इतिहास इसे एक यादगार पर्यटन स्थल बनाते हैं।
बीजिंग सेंट्रल एक्सिस, चीन
करीब 8 किलोमीटर लंबा यह ऐतिहासिक गलियारा बीजिंग के प्रमुख शाही महलों, मंदिरों, द्वारों और सार्वजनिक चौकों को जोड़ता है। इसे पारंपरिक चीनी नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और यह चीन के ऐतिहासिक विकास की कहानी भी बयां करता है।
लेंसोइस मारान्येन्सेस नेशनल पार्क, ब्राजील
ब्राजील का यह नेशनल पार्क सफेद रेत के विशाल टीलों और बारिश के बाद बनने वाली नीले पानी की मौसमी झीलों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। रेगिस्तान जैसे दिखने वाले इस इलाके में पानी से भरी झीलों का नजारा किसी सपने जैसा प्रतीत होता है और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
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