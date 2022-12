Ravish Kumar Lifestyle: रवीश कुमार ने बीच में ही छोड़ दी थी पत्रकारिता की पढ़ाई, कुकिंग का शौक; जानिये क्यों नहीं लगाते हैं सरनेम

NDTV के साथ रवीश कुमार (Ravish Kumar) का 25 सालों का सफर खत्म हो गया। अब वे अपने यू-ट्यूब चैनल पर दिखेंगे।

Ravish Kumar Lifestyle: NDTV से रिजाइन के बाद रवीश कुमार अपने यू-ट्यूब चैनल पर दिखेंगे। (Express Archive)

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram