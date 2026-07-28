शाम के समय हल्की-फुल्की भूख लगने पर कई बार समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए। दरअसल, इस दौरान चाय के साथ कुछ हल्का, कुरकुरा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। ऐसे में अक्सर लोग बाहर से समोसे, टिक्की, पकौड़ी और अन्य स्ट्रीट फूड मंगाकर खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हों। अगर आप स्वाद और स्वास्थ्य दोनों से समझौता नहीं करना चाहते तो घर पर ही मशरूम टिक्की बना सकते हैं।

प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम की टिक्की बनाना काफी आसान है। इसे आप कम समय में झटपट बना सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी सामग्री डाली जाती है और बनाने की आसान विधि।

मशरूम टिक्की बनाने के लिए सामग्री

200 ग्राम बारीक कटे हुए मशरूम

2 मैश किए हुए उबले आलू

1 बारीक कटा छोटा प्याज

2-3 बारीक कटी हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स

2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर या बेसन

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

एक चुटकी गरम मसाला

1-2 बड़े चम्मच तेल (शैलो फ्राई करने के लिए)

नमक स्वादानुसार

इस तरह कम समय में बनाएं मशरूम टिक्की

सबसे पहले मशरूम को अच्छी तरह धोकर पानी को पूरी तरह सूखने दें और फिर बारीक काट लें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें प्याज, हरी मिर्च व अदरक-लहसुन का पेस्ट भून लें। अब इसमें कटे मशरूम डालकर तेज आंच पर तब तक पकाएं, जब तक उनका अतिरिक्त पानी पूरी तरह सूख न जाए।

अब मिश्रण को किसी प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें मैश किए हुए आलू, ब्रेड क्रम्ब्स, कॉर्नफ्लोर, हरा धनिया और सभी मसाले डालकर अच्छी तरह मिला लें। तैयार मिश्रण से छोटी-छोटी गोल या चपटी टिक्कियां तैयार कर लें।

अब नॉन-स्टिक तवे पर हल्का तेल लगाकर टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। स्वाद बढ़ाने के लिए आप टिक्कियों में कद्दूकस किया हुआ पनीर मिला सकते हैं। टिक्कियों को अधिक कुरकुरा बनाने के लिए उन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटकर सेंकें।

गरमागरम मशरूम टिक्की को आप शाम की चाय के साथ या पुदीने की चटनी, इमली की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोस सकते हैं। इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए ऊपर से चाट मसाला और नींबू का रस छिड़कर सकते हैं।

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