Monsoon Essentials For Travelling: बारिश का मौसम बहुत ही सुहावना होता है जब चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और पानी की हल्की बौछार मन को सुकून देती है। हालांकि यह मौसम अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आता है, खासकर तब जब हमें कहीं ट्रैवल करना हो। बारिश के समय अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों को अपने साथ रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अपने ट्रैवल बैग में कुछ जरूरी चीजों को शामिल कर सकते हैं जो सफर को आसान और सुरक्षित बना सकती हैं।

रेनकोट

मानसून में ट्रैवल के दौरान अपने साथ रेनकोट रखना न भूलें। अचानक होने वाली तेज बारिश से बचने के लिए रेनकोट बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप फोल्डेबल छाता रख सकते हैं जो फैशन का ध्यान रखने के साथ-साथ आपको बारिश से भी बचाएगा।

एक्स्ट्रा कपड़े

अगर आप बारिश में भीग जाते हैं, तो लंबे समय तक गीले कपड़े पहनना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में बैग में डार्क कलर के ड्राई फिट या कॉटन के कपड़े रख सकते हैं। जिससे कपड़े भीगने पर उन्हें बदला जा सके।

माइक्रोफाइबर तौलिया

कपड़ों के अलावा अपने बैग में माइक्रोफाइबर तौलिया जरूर रखें जो बहुत ही हल्की होती है। इसके अलावा यह बैग में कम जगह घेरती है और आसानी से रखी जा सकती है। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यह काफी काम आएगी।

वॉटरप्रूफ बैग कवर

किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो बारिश के मौसम में अपने साथ वॉटरप्रूफ बैग कवर को रख सकते हैं। इससे आपका बैग भीगने से बचेगा और उसके अंदर जरूरी सामान भी सुरक्षित रहेगा। जिससे आपका सामान सुरक्षित रहेगा और आप आराम से मौसम का आनंद ले सकेंगे।

जिपलॉक बैग

मोबाइल फोन, वॉलेट, जरूरी कार्ड्स, रुपए और जरूरी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए जिप लॉक बैग बहुत काम आते हैं। इसमें आप किसी भी तरह का सामान रख सकते हैं जो पानी से खराब हो सकता है।

फर्स्ट एड किट

अपनी ट्रिप को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए अपने साथ हमेशा फर्स्ट एड किट रखें। जिससे किसी भी तरह की छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या होने पर दवाई ली जा सके। क्योंकि कई बार ट्रैवलिंग के दौरान मेडिकल स्टोर आसानी से नहीं मिलते हैं।

पावर बैंक

बारिश के समय आंधी-तूफान की समस्या काफी बढ़ जाती है ऐसे में ट्रैवल के दौरान पावर बैंक जरूर कैरी करें। कई बार लंबे समय के दौरान फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे में फोन को चार्ज करने के लिए बैग में पावर बैंक जरूर रखें।