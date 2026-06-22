वैसे तो महाराष्ट्र में कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अंबोली भी इन्हीं में से एक है, जहां हर साल काफी लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। मानसून के दिनों में यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती है। अगर आपको भीड़भाड़ वाली जगह नहीं पसंद है, तो शहर के शोर-शराबे से दूर सुकून के पल बिताने के लिए अंबोली जा सकते हैं। मुंबई से अंबोली करीब 487 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की ऊंची पहाड़ियों पर बसा अंबोली एक शांत हिल स्टेशन है। मानसून के दौरान इसके चारों ओर घना कोहरा छा जाता है और पहाड़ियों से बहते झरने इसकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। यहां आपको प्रकृति के बीच बैठकर सुकून के पल बिताने का मौका मिलता है। कोहरे से ढकी पहाड़ियों के अलावा आप यहां के कई शांत ऐतिहासिक स्थल को भी देखने जा सकते हैं। आइए जानते हैं यहां की 6 जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं।

अंबोली वॉटरफॉल

सह्याद्रि को पश्चिमी घाट कहा जाता है, जो भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैली हुई है। अंबोली भी सह्याद्रि की हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहीं पर एक झरना भी है, जिसे अंबोली वॉटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये 300 से 400 फीट ऊंचा झरना है। भारी बारिश के कारण अंबोली को महाराष्ट्र का ‘चेरापूंजी’ भी कहा जाता है। मानसून के दौरान झरने की खूबसूरती देखते बनती है।

अंबोली फॉरेस्ट पार्क

अगर आप प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं, तो अंबोली के फॉरेस्ट पार्क जरूर जाएं। पूरे क्षेत्र को घूमने में 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। बारिश के मौसम में घने जंगल और बहती जलधाराएं इसे और भी आकर्षक बना देती हैं।

कावलेसाद पॉइंट

अंबोली के सबसे खूबसूरत व्यू प्वॉइंट्स में से एक कावलेसाद पॉइंट है। यहां से आप गहरी घाटियों और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का शानदार नजारा देख सकते हैं। खासकर मानसून के मौसम में यहां का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ‘रिवर्स वॉटरफॉल’ होता है। दरअसल, तेज हवाओं के चलते झरने का पानी नीचे गिरने के बजाए ऊपर की ओर उछलता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है।

चौकुल पठार

महाराष्ट्र का कास पठार अपने रंग-बिरंगो फूलों के लिए जाना जाता है। इसे ‘महाराष्ट्र की फूलों की घाटी’ भी कहा जाता है। चौकुल पठार की भी तुलना कास पठार से की जाती है। यह काफी शांत जगह है, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। सितंबर और अक्तूबर में यह जगह रंग-बिरंगे जंगली फूलों और दुर्लभ ऑर्किड्स से ढक जाती है, जिसका नजारा काफी मनमोहक होता है। घने जंगलों के बीच में ही चौकुल वॉटरफॉल है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यहां आप चौकुल गुफा और खामदेव मंदिर भी घूमने जा सकते हैं।

माधवगढ़ किला

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक पहाड़ी किलों में से एक माधवगढ़ फोर्ट भी शामिल है, जहां से आप मौसम और पश्चिमी घाट की हरियाली के शानदार नजारों का आनंद उठा सकते हैं। यहां मराठा काल के समय के अवशेष देखने को मिल सकते हैं। परिसर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है।

हिरण्यकेशी मंदिर

हिरण्यकेशी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। इसे हिरण्यकेशी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है। मंदिर के पास एक प्राकृतिक गुफा भी है, जिससे निकलता पानी कुंड में गिरता है और आगे नदी का रूप ले लेता है।

ध्यान रखें ये बातें

मानसून के दौरान अंबोली और आसपास के घाटों में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए अच्छी ग्रपि वाले जूते पहनें। मौसम कभी भी बदल सकता है इसलिए रेनकोट या अन्य बारिश से बचाव का सामान साथ में रखें।

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