अक्सर लोग घर को अंदर से तो बेहतर तरीके से सजा देते हैं, लेकिन कई बार मुख्य द्वार की सजावट करना भूल जाते हैं। मुख्य द्वार घर का वह अहम हिस्सा होता है, जहां हर मेहमान और वहां से गुजरने वाले व्यक्ति की नजर पड़ती है। समय के साथ मुख्य द्वार के गेट पर धूल-मिट्टी और दीवारों का रंग भी फीका पड़ जाता है। ऐसे में यह न सिर्फ दिखने में खराब लगता है बल्कि घर के लुक को भी प्रभावित करता है। अगर आपका भी एंट्रेंस गेट पुराना हो चुका है और दीवारों का रंग फीका पड़ गया है, तो आप खुद से ही उसका मेकओवर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है और न ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आज हम जानेंगे उन तीन तरीकों के बारे में, जिनकी मदद से पूरे एंट्रेंस गेट का लुक बदला जा सकता है।

पुराने गेट को इस तरह करें पेंट

अगर गेट पुराना हो गया है तो इसे पेंट करके नया बनाया जा सकता है। इसका पेंट आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए बाजार से सही पेंट और ब्रश खरीद लें। एक बल्टी में जरूर के अनुसार पेंट तैयार कर लें। पेंट करने से पहले गेट की सतह को अच्छी तरह साफ कर लें और अगर कहीं जंग लगी है तो उसे रगड़कर हटा दें। इसके बाद गेट पर प्राइमर की एक कोटिंग करें और इसे अच्छी तरह सूखने दें। अब ब्रश या रोलर की मदद से गेट पर पेंट की पहली परत लगाएं। पहली कोटिंग सूखने के बाद दूसरी कोटिंग करें। इससे गेट का रंग ज्यादा उभरकर आता है और फिनिश भी अच्छी मिलती है। गेट के बॉर्डर या डिजाइन वाले हिस्से पर अलग रंग का इस्तेमाल करके इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है।

इस तरह बनाएं आकर्षक

पूरे गेट पर मैट ब्लैक पेंट करके इसे मॉडर्न और प्रीमियम लुक दे सकते हैं।

ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। पूरा गेट काला रखकर बॉर्डर, डिजाइन और ग्रिल पर गोल्डन पेंट कर सकते हैं।

दीवारों को खुद कर सकते हैं पेंट

अगर एंट्रेंस गेट के आसपास की दीवारों का रंग फीका पड़ गया है, तो वहां नया पेंट कर सकते हैं। ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दीवारों की अच्छी तरह सफाई कर लें और अगर कहीं पुराना पेंट उखड़ रहा है, तो उसे खुरचकर हटा दें। इसके बाद दीवार पर प्राइमर की एक कोटिंग लगाएं और इसे सूखने दें। अब अपनी पसंद का पेंट लेकर दीवार पर ब्रश या रोलर की मदद से लगाएं। रोलर से करना आसान होगा, इससे आप झटपट पेंट कर सकते हैं। आप गेट के रंग से मिलता-जुलता पेंट चुन सकते हैं। दीवार के बॉर्डर या किसी खास हिस्से पर अलग रंग करके इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं।

पौधों से बदले लुक

गेट को पेंट और दीवारों को रंगने के बाद मुख्य द्वार को आकर्षक बनाने के लिए वहां पर कुछ पौधे रखे जा सकते हैं। इसके लिए आप स्टाइलिश गमलों में लगे पौधे को गेट के दोनों ओर रख सकते हैं। जगह के अनुसार छोटे या बड़े गमले चुन सकते है। इसमें कम देखभाल वाले पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दीवार पर हैंगिंग प्लांटर लगाकर भी मुख्य द्वार को सजा सकते हैं।

पेंटिंग से मुख्य द्वार को बनाएं आकर्षक

अगर मुख्य द्वार के बाहर की दीवार खाली है, तो वहां पर कुछ पेंटिंग लगाकर उसे आकर्षक लुक दे सकते हैं। इसके लिए दीवार के आकार और घर के बाहरी हिस्से के रंगों को ध्यान में रखते हुए पेंटिंग का चुनाव करें। हालांकि, बाहर के लिए प्रकृति और फूल-पत्तियों वाली पेंटिंग ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगर दीवार बड़ी है, तो एक बड़ी पेंटिंग लगाने के बजाए छोटी-छोटी पेंटिंग का सेट भी लगाया जा सकता है।

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