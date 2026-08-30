Embroidery Suit Designs: त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दशहरा जैसे कई प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। इसके अलावा परिवार में कोई न कोई खास कार्यक्रम जरूर होता है। जिसके लिए हम अक्सर ट्रेडिशनल आउटफिट को पसंद करते हैं। कई महिलाएं साड़ी से ज्यादा सूट में कंफर्टेबल होती हैं और खास मौकों के लिए यूनिक और स्टाइलिश सूट डिजाइन तलाशती रहती हैं। अगर आप भी इनमें शामिल हैं, तो यहां दिए गए एम्ब्रॉयडरी वर्क सूट डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं।

ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वाले सूट डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। जिन्हें सही तरीके से स्टाइल किया जाए तो लुक को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसके लिए यहां दी गई टिप्स आपकी मदद कर सकती हैं।

कांथा एम्ब्रॉयडरी वर्क सूट

कांथा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की पारंपरिक हस्त कढ़ाई कला है, जिसमें रनिंग स्टिच का उपयोग किया जाता है। इससे पूरे कपड़े पर लहरदार और सुंदर टेक्सचर उभरकर आता है। इसमें मुख्य रूप से फूलों, पशु-पक्षियों, देवी-देवताओं और रोज की कहानियों को उकेरा जाता है। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले सूट डिजाइन यूनिक और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। जिन्हें आप खास मौकों पर आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। सूट को हाइलाइट करने के लिए ज्वेलरी को मिनिमल रखें और मेकअप भी लाइट करें। इसके साथ हैवी ज्वेलरी पहनने से बचें।

चिकनकारी सूट

चिकनकारी भारत के लखनऊ शहर की एक बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन हस्त कढ़ाई कला है। इस कला का इतिहास भी काफी पुराना है। चिकनकारी पारंपरिक रूप से मलमल के कपड़ों पर की जाती थी लेकिन अब यह कॉटन, सिल्क, जॉर्जेट और शिफॉन पर भी की जाती है। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले सूट कैजुअल लुक से लेकर खास फंक्शन पर भी कैरी किए जा सकते हैं। इन्हें आप ऑक्सीडाइज्ड या पर्ल ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको सिंपल लुक चाहिए तो सफेद और पेस्टल रंग के सूट चुन सकती हैं।

मिरर वर्क सूट

कपड़ों पर शीशों को सजाने की पारंपरिक कला को मिरर वर्क या शीशा कढ़ाई कहा जाता है। मिरर वर्क सूट डिजाइन बहुत चमकदार और शानदार लगते हैं। किसी भी खास मौके पर इसे स्टाइल किया जा सकता है। शीशे की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे में सही ज्वेलरी का चुनाव जरूरी है। इसके साथ झुमके या चांदबालियां, ऑक्सीडाइज्ड चोकर या लंबी चेन पहन सकती हैं। इस तरह के सूट को आप शादी, त्योहार या खास मौकों पर कैरी कर सकती हैं।

फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क सूट

पंजाब की प्रसिद्ध हस्तकला फुलकारी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सुंदर लगती है, जिसमें फूलों का काम होता है। इसमें कपड़े के ऊपर रंग-बिरंगे रेशमी धागों से फूलों का डिजाइन बनाया जाता है। इस तरह के सूट को फेस्टिव लुक के लिए चुन सकती हैं। यह काफी एलिगेंट और शानदार लगता है, जिसके साथ आप चांदबालियां पेयर कर सकती हैं। ट्रेडिशनल लुक के लिए मांग टीका और बालों में परांदा पहन सकती हैं। इसके साथ रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां हाथों की खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। इस लुक को किसी भी खास मौके पर कैरी कर सकती हैं।

कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी सूट

कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को काशीदाकारी भी कहा जाता है। यह जम्मू और कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन हस्तकला है। इसमें फूल, पत्तियां, बेल-बूटे और बादाम की आकृतियों को उकेरा जाता है। त्योहार पर कुछ अलग और हटके लुक चाहती हैं, तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी सूट डिजाइन चुन सकती हैं। इस तरह के सूट क्लासी, एलिगेंट और रॉयल लुक दे सकते हैं। इन्हें आप मिनिमल ज्वेलरी और जूतियों के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस डिजाइन के सूट के साथ ट्रेडिशनल गोल्ड ईयररिंग्स या ऑक्सीडाइज्ड झुमके कैरी किए जा सकते हैं।