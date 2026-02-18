जब कार कई दिनों तक खड़ी रहती है तो बंद होने के चलते इसमें से गंदी बदबू आने लगती है। कई बार दुर्गंध इतनी अधिक होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सफर के दौरान तेज और अजीब बदबू के चलते उल्टी की भी समस्या होने लगती है। सिर भारी लगने लगता है। नमी, कार में गिरे हुए खाने के कण, बंद खिड़की, CNG गैस की बदबू और एसी फिल्टर की गंदगी जैसी चीजें इस दुर्गंध का कारण हो सकती हैं।

कार की दुर्गंध को दूर करने के लिए आमतौर पर लोग महंगे एयर फ्रेशनर या फिर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनकी मदद से आप कार की बदबू से राहत पा सकते हैं। इसमें से एक सेब है जो कारगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं सेब कैसे असर करता है:

सेब में प्राकृतिक रूप से गंध सोखने की क्षमता होती है। इसकी नमी और ताजगी कार के अंदर की दुर्गंध को कम करने में मदद कर सकती है। इससे अंदर का वातावरण ताजा महसूस हो सकता है। अब आइए जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें।

इस्तेमाल करने का सही तरीका

एक ताजा और साफ सेब ले लें और इसे दो बराबर हिस्सों में काट लें। यह बदबू को सोखने का काम करता है।

सेब का एक टुकड़ा कार के डैशबोर्ड के पास रख हैं और दूसरा पीछे की सीट की फर्श या फिर उचित स्थान पर रख हैं।

सेब को कार में 3 से 4 घंटे रहने दें। इतने देर में यह गंध को आसानी से धीरे-धीरे सोख सकता है।

इसके बाद सेब के टुकड़ों कार से बाहर निकाल दें और कुछ देर के लिए खिड़कियां खोल दें।

यह भी तरीके आ सकते हैं काम

कई बार एसी फिल्टर से भी बदबू आती है। समय के साथ इसमें गंदगी जमा होकर बदबू आने लगती है। ऐसे में इसे समय-समय पर साफ करते रहें। इसे क्लीनिंग फोम या फिर क्लीनर से साफ करवाएं।

इसके अलावा कार की सीटों, फ्लोर मैट्स और डिग्गी को समय-समय पर वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करें। इससे छिपी हुई गंदगी और धूल साफ हो सकता है।

डिस्क्लेमर:

आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से सलाह लें। इसकी जनसत्ता. कॉम पुष्टि नहीं करता है।

