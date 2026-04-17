घर के कामकाज को आसान बनाने और दैनिक जीवन के आरामदायक करने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जब ये गंदे हो जाते हैं तो इन्हें साफ करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। नहीं तो यह चीजें खराब भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साफ करें तब सबसे पहले उसका स्विच ऑफ कर दें और प्लग निकाल दें। ऐसा करने से इन चीजों के खराब होने और करंट लगने का डर नहीं रहता है।

डिस्प्ले या स्क्रीन ऐसे करें साफ

अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइएटम्स को साफ कर रहे हैं डिस्प्ले या स्क्रीन है तो सावधानी बरतें। इसे सूख कपड़े से ही पोंछे। गंदगी को हटाने के लिए आप स्क्रीन क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज करें। पानी का इस्तेमाल न करें।

क्यू-टिप्स का करें इस्तेमाल

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जिन जगहों पर कपड़ा नहीं पहुंच सकता है उसे साफ करने के लिए क्यू-टिप्स (Q-tips) का इस्तेमाल करें। यह कपास (cotton) से लिपटी हुई एक छोटी छड़ी होती है। इनसे कीबोर्ड या छोटे-छोटे बटन से लेकर किसी भी डिवाइस के छोटे गहरे हिस्से को इससे साफ किया जा सकता है।

वैक्यूम क्लीनर से करें सफाई

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जहां कपड़ा या क्यू-टिप्स नहीं पहुंच पा रहा है तो आप वहां वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर सकते हैं। यह धूल को हटाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही छोटी-छोटी दरारों में फंसी गंदगी को साफ करने में सहायता करेगा।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”