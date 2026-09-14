कपड़े धोते समय कई बार जरा सी लापरवाही के चलते एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है। खासकर सफेद या हल्के रंग के कपड़े के साथ ऐसा होता है। इससे नए कपड़े भी भद्दे नजर आने लगते हैं। अगर ऐसा पसंदीदा कपड़े के साथ हो तो बहुत बुरा भी लगता है। ऐसे में परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यहां बताए कुछ तरीकों को आजमाकर देखें। सही समय पर कोशिश करने से चढ़े हुए रंग को काफी हद तक हल्का किया जा सकता है।

सबसे पहले कपड़े को दोबारा ठंडे पानी में भिगोएं

जब भी किसी कपड़े का रंग दूसरे कपड़े पर चढ़ जाए तो ऐसे में कपड़े को तुरंत अलग करें। फिर ठंडे या सामान्य तापमान के पानी में अच्छी तरह धोएं। ऐसा करने से कई बार ऊपर-ऊपर चढ़ा अतिरिक्त रंग इसी से काफी हद तक निकल जाता है।

लिक्विड डिटर्जेंट से दाग वाली जगह साफ करें

अगर सिर्फ पानी में डुबाने से कपड़े का रंग न निकले तो आपको दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए रंग चढ़े हिस्से पर थोड़ा सा लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट लगाकर उंगलियों से बहुत हल्के हाथ से फैलाएं। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर कपड़े को साफ पानी से धो लें। इसके बाद जरूरत लगे तो प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। जोर से रगड़ने से रंग और फैल सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें।

सफेद कपड़े के लिए ऑक्सीजन-बेस्ड स्टेन रिमूवर आजमाएं

अगर गलती से सफेद कपड़े पर दूसरे कपड़े का रंग चढ़ गया है, तो ऑक्सीजन-बेस्ड लॉन्ड्री स्टेन रिमूवर ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले पैकेट पर दिए निर्देश के अनुसार इसे पानी में मिलाकर कपड़े को भिगोएं और फिर धोएं। यह तरीका रंगीन कपड़ों पर इस्तेमाल करने से पहले लेबल जरूर पढ़ें।

कलर-रन रिमूवर इस्तेमाल करें

अगर दूसरे कपड़े का रंग काफी ज्यादा फैल गया है और धुलाई से नहीं निकल रहा, तो बाजार में मिलने वाला कलर-रन रिमूवर (दूसरे कपड़े का चढ़ा रंग हटाने वाला प्रोडक्ट) इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले पैकेट पर दिए निर्देश और फैब्रिक की जानकारी जरूर जांचें।

घर पर घोल बनाकर रंग हटाने की ऐसे करें कोशिश

सफेद सिरका और पानी

घर पर भी आप घोल बनाकर चढ़े हुए रंग को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी या टब में ठंडा पानी लें और उसमें लगभग 1 कप सफेद सिरका मिलाएं। रंग चढ़े कपड़े को इसमें करीब 20–30 मिनट भिगोकर रखें। फिर सामान्य डिटर्जेंट से धो लें।