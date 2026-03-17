ईद-उल-फितर को लेकर मुस्लिम परिवारों में उत्साह का माहौल है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। ईद-उल-फितर की सबसे खास मिठाइयों में से एक है शीर खुरमा। इसे सेवई, खजूर और दूध से साथ बनाया जाता है। फारसी में शीर का अर्थ दूध और खुरमा का अर्थ खजूर होता है। यह न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी डिश भी है। धीमी आंच पर पकाने पर यह गाढ़ा, मलाईदार और स्वादिष्ट बनता है। यह व्यंजन हैदराबाद में बहुत लोकप्रिय है।

पैगंबर मोहम्मद के जीवन में खजूर का विशेष महत्व रहा है। रमजान के दौरान अधिकांश लोग रोज़ा खजूर खाकर ही खोलते हैं। शीर खुरमा हर देश और स्थानों पर अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें कंडेंस्ड मिल्क, मावा, केसर का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग दूध को गाढ़ा करके इसे बनाते हैं। शीर खुरमा देखने में सेवई की खीर जैसा लगता है, लेकिन स्वाद में यह बिल्कुल अलग होता है। इस बार आप पाकिस्तानी स्टाइल में शीर खुरमा बना सकते हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

खजूर: शीर खुरमा बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री होती हैं उनमें से एक है खजूर। यह न केवल मिठास बढ़ाने का काम करता है बल्कि इससे इसे एक खास बनावट भी मिलती है।

सेवई: सेवई की खीर पतली या मोटी, कई तरह की सेवई से बनाई जाती है। शीर खुरमा हमेशा पतली सेवई से ही बनता है।

घी: शीर खुरमा को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है।

शीर खुरमा बनाने की विधि:

इसे कई तरह से बनाया जाता है। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए दूध को हल्का गाढ़ा होने तक उबालते हैं और फिर उसमें सेवई डालते हैं। इस विधि से न केवल मावा (खोया) जैसी खुशबू आती है। साथ ही यह मिठाई गाढ़ी और स्वादिष्ट भी हो जाती है।

शीर खुरमा बनाने की विधि

सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले किसी बर्तन में 2 कप पानी उबालें। फिर पानी को दो कटोरियों में डालें। एक कटोरी में 15 साबुत बादाम, 20 पिस्ता और 15 काजू 30 मिनट के लिए भिगो दें। साथ ही दूसरी कटोरी में 2 बड़े चम्मच चिरौंजी 30 मिनट के लिए भिगो दें। चिरौंजी को आप स्किप कर सकते हैं।

बादाम और पिस्ता के साथ करें ये काम

इसके बाद कटोरियों से पानी निकाल दें। उसमें पड़ी चीजों को ठंडे पानी से धो लें। अब आपको बादाम और पिस्ता का छिलका उतारना है। फिर इन्हें उसी कटोरे में डाल दें और 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें।

चीरौंजी का उतारे छिलका

अगर आप चिरौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी से निकाले हुए चिरौंजी के दानों को एक साफ कपड़े पर रखें और हल्के हाथों से रगड़ें। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से छिलका उतार पाएंगे। उसे फिर से 1 से 2 घंटे के लिए सादे पानी में भिगो दें।

खजूर को काटें

अब आपको 8 खजूर लेने हैं। उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

मेवा को भूनें

शीर खुरमा को स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको मेवा को भूनना चाहिए। इसके लिए एक भारी तले के बर्तन में 2 बड़े चम्मच (30 मिली) घी गरम करें। घी गरम होने पर बादाम और काजू डालें। इन्हें 1 से 2 मिनट तक भूनें और फिर चिरौंजी और पिस्ता डालें। उन्हें निकालकर एक प्लेट में रख दें। फिर आपको उसी बर्तन में खजूर डालना है और खुशबू आने तक भूनना। उन्हें एक प्लेट में निकाल लें।

इस तरह बनाएं

अब आपको किसी बर्तन में 1 बड़ा चम्मच (15 मिली) घी लेना है। उसमें करीब 1 कप (50 ग्राम) सेवई डालनी हैं। फिर उन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनना है।

धीमी आंच पर पकाएं

फिर आपको उसी बर्तन में 4 कप (960 मिली) दूध डालना है। उसे मध्यम से धीमी आंच पर उबाल आने दें।

दूध के उबलने पर करें ये काम

जब दूध उबलने लगे, तो आंच धीमी कर दें। उसे 5 मिनट तक उबलने दें। बाद में भुनी हुई सेवई और तले हुए मेवे, बीज और खजूर का आधा भाग डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह से चलाएं। सेवई के नरम और पकने तक उबलने दें। दूध को नीचे से जलने से बचाने के लिए हर कुछ मिनट में एक बार चलाते रहें।

स्वाद बढ़ाने के लिए डालें इलायची

शीर खुरमा में स्वाद को बढ़ाने के लिए आपको ½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालना है। साथ ही ¼ कप (50 ग्राम) चीनी या 3 से 4 बड़े चम्मच गाढ़ा दूध डालें।

गुलाब जल मिलाएं

इसे तब तक धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह थोड़ा गाढ़ा न हो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि ये ज्यादा गाढा न हो, क्योंकि ठंडा होने पर यह अपने आप ही गाढ़ा होने लगता है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गुलाब जल डालें। कुछ देर तक धीमी आंच पर पकाने के बाद यह परोसने को तैयार है। इसके ऊपर आप बचे हुए मेवे, बीज और खजूर ऊपर से छिड़क सकते हैं।