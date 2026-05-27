Bakri Eid Wishes 2026: कुर्बानी का त्योहार ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद सब्र का पैगाम देता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें और आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद-उल-अजहा मनाया जाता है। इस वर्ष 28 मई (Bakrid 2026 Date) को बकरीद मनाई जाएगी। इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाज होती है। बकरा ईद का पर्व पैगंबर इब्राहिम के सर्वोच्च बलिदान और समर्पण की याद में मनाया जाता है। मुसलमानों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरीद के दिल छू लेने वाले शानदार मैसेज, जिन्हें आप अपने परिवार के सदस्यों, करीबियों और मित्रों को भेजकर मुबारकबाद दे सकते हैं।

फैमिली और करीबियों के लिए संदेश

अल्लाह आपके घर में हमेशा खुशियों की रौनक बनाए रखे, हर दिन अमन और बरकत से भरा हो। आपको और आपके परिवार को ईद-उल-अज़हा की दिल से मुबारकबाद।

इस पाक मौके पर दुआ है कि आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाए और हर कदम पर कामयाबी आपका साथ दे। ईद मुबारक।

कुर्बानी का ये त्योहार हमें प्यार, सब्र और इंसानियत का संदेश देता है। अल्लाह आपके दिल को सुकून और जिंदगी को खुशियों से भर दे। बकरीद मुबारक।

चांद की रोशनी जैसे हर अंधेरा मिटा देती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में हमेशा उम्मीद और खुशियां बनी रहें। ईद-उल-अज़हा की मुबारकबाद।

आपके हर नेक इरादे को कामयाबी मिले और हर दुआ कबूल हो। इसी दुआ के साथ आपको बकरीद की बहुत-बहुत मुबारकबाद।

बकरीद पर दोस्तों को भेजने के लिए खास मैसेज

मेरे प्यारे दोस्त, ईद का ये दिन तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां, नई उम्मीदें और ढेर सारी कामयाबी लेकर आए। ईद मुबारक।

दोस्ती की मिठास हमेशा बनी रहे और हर खुशी में हमारा साथ यूं ही कायम रहे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ईद-उल-अज़हा की मुबारकबाद।

खुदा करे तुम्हारी हर सुबह मुस्कान लेकर आए और हर शाम सुकून दे जाए। मेरे दोस्त, तुम्हें दिल से बकरा ईद मुबारक।

मेरे दोस्त, इस ईद पर बस इतनी दुआ है कि तुम्हारे जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो और हर सपना पूरा हो जाए।

रिश्तों में अपनापन और दिलों में मोहब्बत बनी रहे, यही इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात है। ईद मुबारक दोस्त।

बकरीद पर छोटे 2 लाइन वाले WhatsApp Status

दुआ है हर घर में खुशियों की रौशनी हो और हर दिल में मोहब्बत बसी हो। ईद मुबारक।

कुर्बानी का त्योहार हमें इंसानियत और प्यार का रास्ता दिखाता है। ईद-उल-अज़हा मुबारक 2026।

हर तरफ खुशियां हों, हर दिल में सुकून हो, आप जहां रहें वहां बरकत ही बरकत हो।

इस ईद पर दिल से सभी के लिए अमन, चैन और खुशहाली की दुआ। बकरीद मुबारक।

मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और हर रिश्ते को प्यार से सजाते रहिए। ईद मुबारक।

फेसबुक पोस्ट, कैप्शन और सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए संदेश

ईद-उल-अज़हा का ये पाक त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, बरकत और सुकून लेकर आए।

हर दुआ कबूल हो, हर सपना पूरा हो और आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा यूं ही बनी रहे।

आप सभी को दिल से बकरीद मुबारक।

दुआ है कि हर घर में खुशियां हों, हर रिश्ते में प्यार हो और हर दिल में इंसानियत जिंदा रहे।

ईद हमें त्याग, अपनापन और मोहब्बत का संदेश देती है।

आपको और आपके परिवार को ईद-उल-अज़हा की मुबारकबाद

चांद की रौशनी से रोशन हो आपका हर दिन,

दुआओं से महक उठे आपका हर पल।

अल्लाह आपके जीवन में अमन, तरक्की और खुशियों की बारिश करता रहे।

ईद मुबारक

सोशल मीडिया पर बकरीद के दिन शेयर करने के लिए छोटे कैप्शन

रिश्तों में प्यार और दिलों में सुकून बना रहे, यही दुआ है इस ईद।

ईद सिर्फ त्योहार नहीं, मोहब्बत और इंसानियत का खूबसूरत एहसास है।

हर तरफ खुशियां हों और हर दिल में अपनापन, ईद मुबारक।

दुआ है ये ईद आपके जीवन की सबसे खूबसूरत ईद बन जाए।

इस पाक मौके पर सबके लिए अमन, चैन और खुशहाली की दुआ।