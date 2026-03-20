Eid Sugar Free Sewai: ईद के मौके पर तरह-तरह के लजीज पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें मीठे व्यंजनों की खास अहमियत होती है। इन्हीं में से एक है सेवई, जिसके बिना ईद का त्योहार अधूरा सा लगता है। आमतौर पर ईद पर सेवई चीनी के साथ बनाई जाती है, क्योंकि इसे बनाना आसान होता है और इसका स्वाद भी सभी को पसंद आता है।

हालांकि, डायबिटीज के मरीजों या अपनी सेहत पर खास ध्यान रखने वाले लोग अक्सर चीनी से परहेज करते हैं। ऐसे में आप भी ईद के खास मौके पर स्वाद से समझौता किए बिना शुगर फ्री सेवई घर पर आसानी से बना सकते हैं। यहां हम आपके लिए बिना चीनी के मीठी सेवई की आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं और अपनों के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।

शुगर फ्री सेवई की सामग्री | Sugar Free Sewai Recipe

1 कप पतली सेवई

1 लीटर लो फैट दूध

1-1.5 चम्मच स्टीविया पाउडर या डेट्स प्यूरी

10-12 भिगोए हुए बादाम (छिलके हटाकर काट लें)

10-12 कटा हुआ पिस्ता

1 चम्मच इलायची पाउडर

चुटकी भर दूध में भिगोया हुआ केसर

थोड़ी किशमिश और अखरोट

यहां देखें आसान विधि

सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन में 1 चम्मच घी डालकर हल्का गर्म करें। इसमें सेवई डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लें। भुन जाने के बाद सेवई को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें।

अब उसी पैन में 1 लीटर दूध डालें और मध्यम आंच पर उबाल आने दें। उबाल आने के बाद इसमें भिगोया हुआ केसर, इलायची पाउडर और आधे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें। दूध को 5-7 मिनट तक हल्का गाढ़ा होने तक पकाएं।

इसके बाद भुनी हुई सेवई दूध में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सेवई नरम हो जाए और दूध को अच्छी तरह सोख ले। बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि सेवई चिपके नहीं।

अब गैस बंद करने से पहले इसमें स्टीविया डालें और मिठास चेक करें। जरूरत के अनुसार थोड़ा और स्टीविया मिला सकते हैं। ध्यान रहे कि स्टीविया सामान्य चीनी से ज्यादा मीठा होता है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही डालें।

अब गैस बंद करें। आपकी शुगर-फ्री सेवई तैयार है। इसे आप गरमागरम या ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। परोसते समय ऊपर से बचे हुए बादाम, पिस्ता और किशमिश डालकर गार्निश करें।

नोट: अगर आप स्टीविया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह देसी गुड़ या खजूर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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