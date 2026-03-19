Eid 2026 Mubarak Wishes in Advance: प्रेम और भाईचारे का पर्व ईद का त्योहार सऊदी अरब में 20 मार्च और भारत में 21 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। ईद रमजान के रोजों के बाद का वह पहला सूरज है जो हर आंख में चमक और हर दिल में सुकून भर देता है। ईद पर लोग एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। यह एकता, प्रेम, क्षमा और भाईचारे का संदेश देता है। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को खूबसूरत संदेशों और शायरी के जरिए मुबारकबाद देते हैं। ऐसे में अपने खास लोगों को एडवांस में ईद मुबारक कह सकते हैं। यहां देखें एडवांस में ईद मुबारक शायर, कोट्स और संदेश:

ईद पर खूबसूरती शायरी, संदेश और कोट्स | Eid ul fitr 2026 Wishes Shayari, Quotes, Messages in advance

1- समंदर को उसका किनारा मुबारक,

चांद को सितारा मुबारक,

फूलों को उसकी खुशबू मुबारक,

दिल को उसका दिलदार मुबारक

आपको ईद का त्योहार मुबारक!

2- सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,

दुनिया के सारे हम तुम जाओ भूल,

चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत,

इसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद

आपको और आपके परिवार को एडवांस में ईद मुबारक

3- जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो,

आप का हर दिन ईद के दिन से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो,

जिसमें कोई दुख और गम न हो,

आपको और आपके परिवार को एडवांस में ईद मुबारक

4- चांद को चांदनी मुबारक हो,

फलक को सितारे मुबारक हो,

सितारों को बुलंदी मुबारक हो,

आप सभी हो हमारी तरफ से ईद 2026 मुबारक हो!

5- आपकी हर खुशी पर अल्लाह की रहमत हो,

ईद का यह दिन आपके लिए जन्नत हो।

आपको और आपके पूरे परिवार को ईद मुबारक!

6- आज खुदा की हम पर हो मेहरबानी,

कर दे माफ मह लोगों की सारी न फरमानी,

ईद के दिन आओ मिलकर करें यही वादा

खुदा की ही राहों पर हम चलेंगे सदा

हमारी तरफ से आपको ईद 2026 मुबारक

7- रात को नया चांद मुबारक,

चांद को चांदनी मुबारक,

फलक को सितारे मुबारक,

सितारों को बुलंदी मुबारक,

और आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक

8- जन्नत से नजराना भेजा है,

खुशियों का खजाना भेजा है,

कुबूल फरमाएं दिल की दुआ है,

मीठी ईद मुबारक का फरमान भेजा है

आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक

9- चांद ने दी है दस्तक, खुशियां आई हैं साथ,

मुबारक हो आपको ये ईद का ये त्योहार।

10- चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको

दिल से जो चाहते हो मां लो खुदा से

हम दुआ करते हैं वो मिल जाए आपको

हमारी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक



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