Eid Mubarak 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Messages: ईद के मौके पर दोस्तों को शानदार वाट्सअप और फेसबुक मैसेज भेजकर दें ढेरों बधाई

Happy Eid-ul-Fitr 2019 (Eid Mubarak) Wishes Images, Status, Quotes, Wallpapers, SMS, Messages, Photos, Pics: एक लंबे समय से इंतजार के बाद ईद का त्योहार आ चुका है। हर तरफ खुशियां हैं और लोग अपनों को गले मिलकर इस त्योहार का आनंद उठा रहे हैं। ईद के दिन घरों में खूब सारे पकवान और मिठाईयां बनती हैं और अपनों को दावत पर भी बुलाया जाता है। हांलाकि हर देश में ईद अलग-अलग दिन मनाया जाता है और यह पूरी तरह से चांद के निकलने पर निर्भर करता है। केरल और उडुपी के अलावा कर्नाटक में रमजान की शुरुआत 3 जून से ही हो गई थी। इस खास पर्व को और खास बनाने के लिए आप अपनों को कोट्स और मैसेजेज के जरिए जरूर विश करें। इससे इस पर्व को सेलिब्रेट करने का मजा दोगुना हो जाएगा।

“May Allah’s blessings be with you today, tomorrow and always.”

तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए,

हो आपका मुकद्दर इतना रोशन की,

आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए।।

ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशिया,

ईद मिटा देती है इंसान में दुरियां,

ईद है खुदा का एक नायाम तबारोक,

इसीलिए कहते हैँ ईद मुबारक।।

When my arms can’t reach people close to my heart, I always hug them with my prayers. May Allah’s peace be with you.

ईद मुबारक हो आपको।

ढेर सारी खुशियां और दौलत मिले आपको।।

चुपके से चांद की रौशनी छू जाए आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से

हमारी दुआ हैं इस ईद वो मिल जाए आपको।।

