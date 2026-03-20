Eid ke liye mehndi: ईद के मुबारक मौके पर हर तरफ खुशियों का माहौल है। घरों से लेकर मस्जिदों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। हर कोई ईद के जश्न को मनाने को उत्सुख है। ईद के मौके पर घर-घर में खास पकवान बनते हैं। बच्चों में इसे लेकर सबसे ज्यादा उत्साह होता है। महिलाएं भी पकवान बनाने के साथ-साथ सजने-संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। लोग एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं।

महिलाएं ईद के मौके पर हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। ऐसे में अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो शेडेड फ्लोरल अरेबिक टच वाले मेहंदी डिजाइन्स लगा सकती हैं। ईद पर आप फ्लोरल फुल हैंड मेहंदी, फाइन डिटेल वाला अरेबिक स्टाइल, फुल हैंड ट्रेडिशनल ब्राइडल स्टाइल, मंडला संग फिंगर डिटेल मेहंदी, मॉडर्न फ्लोरल बेल स्टाइल और शेडेड फ्लोरल आर्ट मेहंदी डिजाइन्स ट्राई कर सकते हैं।

ईद पर आप इस तरह का फ्लोरल फुल हैंड मेहंदी लगा सकती हैं। इसमें बड़े-बड़े फूल बनाए जाते हैं। बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। इसकी वजह से यह डिजाइन देखने में सुंदर लगती है।

मॉडर्न फ्लोरल बेल स्टाइल भी आपके हाथों की खूबसूरती को बढ़ा देगा। इसमें फूल पत्तियों को लगाया जाता है। साथ ही शेडिंग भी की जाती है। इससे हाथ भरा-भरा नहीं लगता है।

मंडला और फिंगर डिटेल मेहंदी डिजाइन भी आप लगवा सकती हैं। इसमें चारो तरफ पत्तियां और बेलें होती हैं। उंगलियों पर अलग पैटर्न बनाया जाता है।

शेडेड फ्लोरल डिजाइन भी आप ट्राई कर सकती हैं। इसमें डार्क और लाइट शेडिंग की जाती है। इसमें 3D जैसा इफेक्ट आता है।