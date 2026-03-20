Eid Makeup: ईद के मौके पर महिलाएं अच्छे से तैयार होती हैं। इतने खास मौके पर हर किसी से अलग और रॉयल दिखने के लिए आउटफिट्स के साथ-साथ मेकअप भी बेहतरीन होना चाहिए। पार्लर में जाकर तैयार होना हर किसी के लिए संभव नहीं। ऐसे में आप घर पर भी बड़ी आसानी से मेकअप कर सकती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो यहां हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप मेकअप करने की पूरी डिटेल लेकर आए हैं। इसकी मदद से अगर आपने मेकअप किया तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी।

नेचुरल लुक के लिए ऐसे लगाएं कंसीलर

ईद के लिए अगर आप मेकअप कर रही हैं और आपको बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए तो फाउंडेशन का इस्‍तेमाल न करें। इसकी बजाए दाग-धब्बों को छुपाने के लिए कंसीलर के दो शेड का इस्तेमाल करें। लाइट कंसीलर को आंखों के पास लगाएं और डार्क कंसीलर को फेस के बाकी हिस्‍सों पर लगाएं।

ऐसे करें आई मेकअप

ईद पर आप स्मोकी आई मेकअप कर सकती हैं। इसे करते समय लाइट कलर के फाउंडेशन से बेस तैयार करें। फिर हल्‍के ग्रे कलर की आई लाइनर पेंसिल से ऊपर से नीचे की ओर लाइनर लगाएं। इसे उंगलियों की मदद से स्‍मज कर दें। फिर आंखों पर मस्‍कारा लगाएं।

लिप्‍स को ग्‍लासी बनाएं

ईद पर सुंदर दिखने के लिए आप मेकअप के हिसाब से लिपस्टिक लगाएं। इससे पहले होंठों पर लिप लाइनर लगाएं। ताकि होंठ भरे हुए नजर आएं। जिस कलर की लिपस्टिक आप लगाने वाली हैं उसी कलर के लिप लाइनर से थोड़ा गाढ़ा करते हुए होठों की आउट लाइनिंग करें। ऐसा करने से आपके होंठ बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे।