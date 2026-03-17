Eid Decoration Ideas: रमजान के पाक महीने में दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी श्रद्धा के साथ रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। इस पवित्र महीने के खत्म होने पर ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर लोग आपसी गिले-शिकवे भूलकर एक-दूसरे से गले मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। साथ ही घरों में तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवान भी बनाए जाते हैं। ईद के अवसर पर लोग अपने घरों को खूबसूरती से सजाते हैं। यहां पर कुछ डेकोरेशन टिप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप ईद के मौके पर अपने घर को फेस्टिव वाइब दे सकते हैं।

मुख्य द्वार को बनाएं खास

घर के मुख्य द्वार को ऐसा सजाएं कि जब कोई एंट्री करे तो तारीफ करते न थके। इसके लिए ईद मुबारक लिखा हुआ हैंगिंग या वेलकम बोर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे लैंटर्न या फेयरी लाइट्स भी दरवाजे के आसपास लगा सकते हैं। इससे घर की रौनक बढ़ जाती है। इसके अलावा मून और स्टार शेप वाले हैंगिंग डेकोर भी लगा सकते हैं।

फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल

घर के अंदर दीवारों, खिड़कियों और बालकनी में फेयरी लाइट्स लगा दें। इसकी हल्की-हल्की रोशनी घर के माहौल को खूबसूरत बनाती है और साथ ही फेस्टिव लुक भी देती है। ईद के मौके पर आप इन जगहों पर फेयरी लाइट्स से अपने घर का रौनक बढ़ा सकते हैं।

चांद-सितारों वाली लाइट्स

ईद के मौके पर मून और स्टार थीम वाले डेकोरेशन आइटम घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मून और स्टार थीम वाली लाइट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर डेकोर या फिर वॉल स्टिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

लालटेन और कैंडल्स से दें आकर्षक लुक

मार्केट में एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइन वाले लालटेन उपलब्ध हैं, जिसमें कैंडल रखी जा सकती है। ईद के मौके पर टेबल, बालकनी और कमरे में जगह-जगह पर लालटेन में कैंडल डालकर रख दें। रात में जब घर पर मेहमान आएं तो इसे जला दें। इनकी हल्की रौशनी पूरे घर का माहौल बदल देगी।

रॉयल लुक के लिए क्या करें

घर को रॉयल लुक देने के लिए पीतल या तांबे के बर्तन, सजावटी ट्रे, इस्लामिक कैलिग्राफी वाले फ्रेम या वॉल हैंगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डाइनिंग टेबल को बनाएं खास

ईद के मौके पर लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे में डाइनिंग एरिया को ऐसा सजाएं कि हर कोई तारीफ करे। इसके लिए टेबल पर साफ और सुंदर कपड़े बिछाएं, मैचिंग क्रॉकरी, नेपकिन और बीच में एक छोटा फ्लावर वास या कैंडल स्टैंड रख दें। इससे टेबल आकर्षक लगने लगेगी।

दीवार को सजाएं

ईद के मौके पर घर के एक साइड की दीवार को फेस्टिव लुक दे सकते हैं। इसके लिए उस दीवार पर ईद मुबारक लिखे हुए वॉल डेकोर, बैनर या फिर स्टिकर लगा सकते हैं। यह डेकोरेशन ऐसी जगह करें जहां पर घर आए मेहमान बैठते हैं।

पर्दे और कुशन्स

ईद के मौके पर पर्दे और कुशन्स भी घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए गोल्डन, ग्रीन या व्हाइट जैसे रॉयल रंगों के पर्दे और कुशन का चुनाव करें। इसके अलावा पर्दे पर छोटी-छोटी फेयरी लाइट्स भी लगा सकते हैं। इससे घर की रौनक और भी बढ़ जाती है।