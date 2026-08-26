Eid Milad un Nabi: ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। यह मुस्लिम समुदाय के लिए अहम मौकों में से एक है। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके बताए नेक रास्ते को याद किया जाता है। इस मौके पर लोग इबादत करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं।

अपने परिवार, दोस्तों व करीबियों को पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में दुआएं और खास पैगाम भेजते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, रबी-उल-अव्वल महीने की 12वीं तारीख को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मनाई जाती है। इस साल यह 26 अगस्त 2026 को है। इस पर्व को ‘ईदों की ईद’ कहा जाता है।

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की खूबसूरत दुआएं और पैगाम

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के इस मुबारक मौके पर दुआ है कि आपके घर में हमेशा सुकून, दिल में नेकी और जिंदगी में खुशियां बनी रहें। आपको और आपके परिवार को मिलाद-उन-नबी की दिल से मुबारकबाद।

इस पवित्र मौके पर अल्लाह से दुआ है कि वह आपकी हर जायज दुआ कबूल करे, आपके रास्ते आसान करे। आपके घर को रहमत और बरकत से भर दे। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक।

पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए हम अपनी जिंदगी में प्यार, सच्चाई और इंसानियत को जगह दें। इसी दुआ के साथ आपको और आपके अपनों को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद।

मिलाद-उन-नबी का यह खास दिन आपके लिए नई उम्मीद, दिल का सुकून और खुशियों की वजह लेकर आए। अल्लाह आपकी और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक।

जिस तरह एक अच्छी दुआ दिल को सुकून देती है, उसी तरह आज के दिन आपके जीवन में भी रहमत और बरकत बनी रहे। अल्लाह आपको हर परेशानी से दूर रखे। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की ढेरों मुबारकबाद।

आज का दिन हमें मोहब्बत, रहमदिली और अच्छे किरदार की याद दिलाता है। दुआ है कि हम इन खूबसूरत सीखों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। आपको और आपके परिवार को मिलाद-उन-नबी मुबारक।

अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपकी मुश्किलें आसान करे और आपके घर में हमेशा खुशियों की रौनक बनाए रखे। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के इस खास दिन पर आपको दिल से मुबारकबाद।

इस मुबारक दिन पर आपकी हर सुबह उम्मीद से भरी हो, हर शाम सुकून लेकर आए और आपके अपनों के बीच प्यार हमेशा बना रहे। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक।

आइए इस खास मौके पर सिर्फ खुशियां बांटने तक सीमित न रहें, बल्कि जरूरतमंदों की मदद और अपनों के साथ मोहब्बत बांटने का भी संकल्प लें। आपको मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद।

दुआ है कि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का यह दिन आपके जीवन में बरकत, आपके दिल में सुकून और आपके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाए। अल्लाह आपको हमेशा खुश और सलामत रखे।

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ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक! अल्लाह आपके घर को रहमत और बरकत से भर दे।

मिलाद-उन-नबी के इस मुबारक दिन पर आपको और आपके परिवार को दिल से मुबारकबाद।

सुकून मिले दिल को, बरकत मिले घर को और कबूल हों आपकी दुआएं। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक।

मोहब्बत, रहमदिली और इंसानियत की रोशनी हमेशा आपके साथ रहे। मिलाद-उन-नबी मुबारक।

अल्लाह आपकी हर नेक ख्वाहिश पूरी करे और आपको हर कदम पर अपनी रहमत अता फरमाए। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक।