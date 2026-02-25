रमजान के पाक माह में इबादत का दौर जारी है। 30 दिनों के रोजों के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) का त्योहार मनाया जाता है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। इस दिन विशेष नमाज होती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं। घरों में शीर खुरमा, सेवईं जैसे मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। लोग परिवार और दोस्तों से मिलकर एक-दूसरे को ईद-उल-फितर की बधाई देते हैं। बच्चों को ईदी दी जाती है। वहीं जरूरत मंदों को जकात दिया जाता है। ऐसे में कई दिन पहले से ही मुस्लिम समुदाय के लोग ईद-उल-फितर की तैयारियों में जुट जाते हैं। ऐसे में यहां दिल्ली के उन चुनिंदा बाजारों की जानकारी दी गई है जो ईद की खरीदारी के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। यहां आपको कम दाम में कपड़ों से लेकर हर जरूरी चीज मिल जाएंगी।

चांदनी चौक (Chandni Chowk)

यह दिल्ली का बेहद पुराना और मशहूर बाजार है। यहां आप ईद-उल-फितर के लिए कपड़ों से लेकर गहने और जूतों से लेकर जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप भारी चिकनकारी सूट, शरारा-गरारा सेट, मखमल के कपड़े खरीदने का विचार कर रही हैं तो आपको चांदनी चौक जाना चाहिए। अगर आप कपड़ा लेकर सूट सिलवाना चाहती हैं तो भी इस मार्केट में आपको कम दाम में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।

जामा मस्जिद बाजार (Jama Masjid Market)

ईद-उल-फितर की शॉपिंग और खाने-पीने की चीजों को खरीदने के लिए आप जामा मस्जिद बाजार जा सकते हैं। मटिया महल और चूड़ी वालान जैसी गलियों में आपको कई चीजों कम दाम में बहुत अच्छी मिल जाएंगी। आप यहां से इत्र, टोपियां, चूड़ियां और कपड़े खरीद सकते हैं।

सीलमपुर मार्केट (Seelampur Market)

कपड़ों की खरीददारी के लिए आप दिल्ली की सीलमपुर मार्केट भी जा सकते हैं। यहां आपको लड़कियों और लड़कों दोनों के कपड़े मिल जाएंगे। ड्रेस बनवाने के लिए आप यहां से फैब्रिक भी खरीद सकते हैं।

भागीरथ पैलेस (Bhagirath Palace)

ईद पर सजावट के लिए आपको लाइटिंग जरूरत है तो आप भागीरथ पैलेस जा सकते हैं। इस बाजार में आपको थोक कीमतों पर लाइट, एलईडी बल्ब और बिजली के उपकरण मिल जाएंगे।