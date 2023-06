Eid al-Adha 2023 Wishes: बकरीद पर दोस्तों और रिश्तेदारों को ऐसे दें मुबारकबाद, खास मैसेज पढ़कर आ जाएगी चेहरे पर मुस्कान

बीते दिनों माह ए जिलहिज्ज के चांद का दीदार हो चुका है और बकरीद की तारीख भी सामने आ गई है। इस साल ईद अल-अज़हा यानी बकरीद का पर्व 29 जून 2023 को मनाया जाएगा।

ईद अल-अज़हा के मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वाट्सएप और फेसबुक पर भेजें खास मैसेज। P.C – Freepik

पढ़ें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram