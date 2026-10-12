बहुत सारे लोग प्रोटीन के लिए अंडे खाते हैं। इसे प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। एक अंडे से करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है इसमें फाइबर लगभग नहीं होता। ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ फाइबर भी हो तो डाइट में कुछ दूसरी चीजें शामिल कर सकते हैं। दाल, चना और ओट्स जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ इसके अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इनमें प्रोटीन के साथ फाइबर भी मिलता है, जो पेट भरा रखने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में।

दाल

भारतीय घरों में दाल खाने का अहम हिस्सा है। इसे रोज की थाली में शामिल करके प्रोटीन और फाइबर, दोनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। एक कप पकी हुई दाल में लगभग:

प्रोटीन: 18 ग्राम

फाइबर: 15 ग्राम

ऐसे में अगली बार से प्रोटीन और फाइबर एक साथ चाहिए हों तो इसे डाइट में जरूर शामिल करें। दाल को सिर्फ चावल या रोटी के साथ खाने तक सीमित न रखें। इसे सब्जियों के साथ मिलाकर, सूप में डालकर या सलाद में शामिल करके भी खा सकते हैं। अलग-अलग दालों में पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी अलग हो सकती है।

हरी सोया बीन्स (Edamame)

Edamame सोयाबीन का ही एक रूप है, जिसे पूरी तरह पकने से पहले तोड़ लिया जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर मिलता है।

एक कप पके हुए एडामेमे में लगभग:

प्रोटीन: 17 ग्राम

फाइबर: 8 ग्राम

इसे डाइट में शामिल करने के लिए आप इसे उबालकर स्नैक की तौर पर खा सकते हैं। इसके अलावा सलाद और सब्जियों में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि सोयाबीन और एडामेमे की पोषण मात्रा एक जैसी नहीं होती।

चना

काला चना हो या सफेद काबुली चना, दोनों को खाने में शामिल करने से प्रोटीन और फाइबर मिल सकता है। इन्हें खाने से पेट देर तक भरा रहने में भी मदद मिल सकती है।

एक कप पके हुए काबुली चने में लगभग:

प्रोटीन: 14–15 ग्राम

फाइबर: 12 ग्राम

इन्हें डाइट में शामिल करने के लिए आप उबले चने का सलाद बना सकते हैं। इतना ही नहीं इन्हें सब्जियों में मिला सकते हैं या चने की चाट खा सकते हैं। अगर चने से गैस या पेट फूलने की परेशानी होती है, तो कम मात्रा से शुरुआत करें।

क्विनोआ (Quinoa)

क्विनोआ एक ऐसा बीज है जिसे आमतौर पर अनाज की तरह पकाकर खाया जाता है। अगर आप चावल के अलावा कोई दूसरा विकल्प आजमाना चाहते हैं, तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

एक कप पके हुए क्विनोआ में लगभग:

प्रोटीन: 8 ग्राम

फाइबर: 5 ग्राम

इसे चावल की तरह पकाकर सब्जियों के साथ खा सकते हैं या सलाद में मिला सकते हैं। हालांकि, क्विनोआ में प्रोटीन की मात्रा दाल, चने और एडामेमे से कम होती है। इसे डाइट में विविधता लाने के एक विकल्प के तौर पर देखना बेहतर है।

ओट्स के साथ बीज

ओट्स में फाइबर के साथ कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है। इसमें चिया सीड्स, अलसी या कद्दू के बीज मिलाने से नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर की कुल मात्रा बढ़ सकती है।

ओट्स को दूध के साथ पकाएं और ऊपर से थोड़ी मात्रा में बीज डालें। चाहें तो इसमें कुछ मेवे भी मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि बीज और मेवों से कैलोरी भी बढ़ती है, इसलिए मात्रा अपनी जरूरत के हिसाब से रखें।

क्या ये चीजें अंडे की जगह ले सकती हैं?

इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में आकाश हेल्थकेयर की हेड ऑफ डाइटेटिक्स, डाइटिशियन गिन्नी कालरा ने बताया कि अंडे में सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए इसे संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। दाल, चना और सोयाबीन जैसे पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के भी अपने फायदे हैं। अलग-अलग तरह के अनाज, दालें, बीज और दूसरे खाद्य पदार्थों को संतुलित डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी अमीनो एसिड मिल सकते हैं।

इसलिए इन चीजों को अंडे का बिल्कुल वैसा ही विकल्प मानने के बजाय डाइट में प्रोटीन और फाइबर बढ़ाने के दूसरे तरीके के रूप में देखना चाहिए। अगर आप वजन या ब्लड शुगर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दाल और चने जैसे फाइबर वाले खाद्य पदार्थ पेट भरा रखने और कार्बोहाइड्रेट के पचने की रफ्तार को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इनका असर खाने की मात्रा और पूरी डाइट पर भी निर्भर करता है।

अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है या किडनी की सेहत को लेकर चिंता है, तो अपनी मर्जी से प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के बजाय डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें।

रोज के खाने में कैसे शामिल करें?

प्रोटीन और फाइबर बढ़ाने के लिए आपको अपनी पूरी डाइट बदलने की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी आदतों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे:

रोज के खाने में दाल की मात्रा और विविधता पर ध्यान दें। सलाद या नाश्ते में उबले चने शामिल करें। सुबह ओट्स में थोड़े बीज मिलाएं। चावल की जगह कभी-कभी क्विनोआ आजमाएं। अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक अलग-अलग खाद्य पदार्थों को डाइट में जगह दें। याद रखें, सिर्फ प्रोटीन की मात्रा देखना काफी नहीं है। शरीर को फाइबर, विटामिन, मिनरल और दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए। संतुलित और विविधता वाली डाइट अपनाना ज्यादा जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। पोषक तत्वों की मात्रा खाद्य पदार्थ की किस्म, पकाने के तरीके और सर्विंग के आकार के अनुसार बदल सकती है। अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करने या किसी स्वास्थ्य समस्या के दौरान डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन से सलाह लें।