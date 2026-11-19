अखरोट को दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ याददाश्त तक सीमित नहीं होते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट दिल, पाचन और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

अगर आप रोजाना सिर्फ 3-4 अखरोट खाने की आदत डाल लें, तो तीन महीने में शरीर को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। आइए डाइटीशियन से जानते हैं कि रोज अखरोट खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है और इसे खाने का सही तरीका क्या है।

रोजाना अखरोट खाने से सेहत को क्या फायदे मिल सकते हैं?

इंडियन एक्सप्रेस की टीम के साथ बातचीत में केआईएमएस हॉस्पिटल, ठाणे की चीफ डाइटीशियन अमरीन शेख ने बताया कि अखरोट को रोजाना डाइट में शामिल करने से कुछ ही हफ्तों में पाचन बेहतर होने और एनर्जी लेवल में सुधार महसूस हो सकता है। वहीं, लंबे समय तक इसका सेवन दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। लंबे समय तक रहने वाली सूजन कई लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ाने से जुड़ी होती है।

दिमाग और याददाश्त के लिए फायदेमंद

अखरोट को ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और पॉलीफेनॉल जैसे कंपाउंड दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद कर सकते हैं।

इसके रोजाना सेवन से दिमाग की सेहत को सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही याददाश्त बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

दिल की सेहत का रखेगा ख्याल

अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट्स दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। डाइटीशियन के मुताबिक, इसका सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। इससे दिल से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

पाचन और पेट के लिए अच्छा

अगर आपको अक्सर कब्ज या पेट साफ न होने की परेशानी रहती है, तो डाइट में अखरोट शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों के काम करने में सपोर्ट करता है। पेट साफ करने में भी मदद करता है।

त्वचा को रखेगा हेल्दी

अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये त्वचा को अंदर से पोषण देने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक हो सकते हैं।

वजन कंट्रोल करने में मिल सकती है मदद

अखरोट में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों पोषक तत्व पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं।

इससे बार-बार भूख लगने और अनावश्यक स्नैकिंग से बचने में मदद मिल सकती है। वजन कंट्रोल करने के लिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

रोजाना कितने अखरोट खाने चाहिए?

डाइटीशियन अमरीन शेख के मुताबिक, रोजाना 3-4 अखरोट खाना पर्याप्त हो सकता है। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि अखरोट में कैलोरी अधिक होती है। जरूरत से ज्यादा खाने पर कुल कैलोरी इनटेक बढ़ सकता है। कुछ लोगों को अधिक मात्रा में अखरोट खाने से पेट में हल्की परेशानी भी हो सकती है।

जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है, उन्हें अखरोट खाने से बचना चाहिए या डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

अखरोट खाने का सही तरीका क्या है?

अखरोट को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना काफी आसान है। आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं।

रातभर भिगोकर खाएं: अखरोट को रात में पानी में भिगो दें और सुबह खा सकते हैं। ओट्स में मिलाएं: सुबह नाश्ते में ओट्स या दलिया के साथ कटे हुए अखरोट डालें। सलाद में शामिल करें: फलों या सब्जियों के सलाद में अखरोट मिलाकर खा सकते हैं। स्मूदी में डालें: दूध या अपनी पसंद के फलों की स्मूदी में अखरोट मिलाकर पी सकते हैं।

रोजाना थोड़ी मात्रा में अखरोट खाने की आदत आपकी डाइट को पोषक बना सकती है। हालांकि, केवल अखरोट खाने से तीन महीने में दिल, दिमाग या इम्यूनिटी में बड़े बदलाव होने की गारंटी नहीं है। संतुलित खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इसे डाइट का हिस्सा बनाना बेहतर है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। डाइट में कोई नया बदलाव करने या किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह जरूर लें।