क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह की शुरुआत सिर्फ 2 खजूर से करने पर शरीर को कितना फायदा मिल सकता है? यह छोटी-सी आदत अगर आप लगातार दो महीने तक अपनाते हैं आपके शरीर में आपको बदलाव महसूस हो सकता है। अगर रोज सुबह 2 खजूर खाते हैं तो इसका असर आपकी सेहत पर भी दिख सकता है। खजूर में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है, तो इसमें पाए जाने वाले नेचुरल शुगर शरीर को एनर्जी देते हैं।

इसके अलावा पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व भी शरीर को मिलते हैं। लेकिन क्या रोज खजूर खाने से कब्ज की परेशानी कम हो सकती है? क्या इससे दिल की सेहत को भी फायदा मिलता है? आइए डाइटीशियन से जानते हैं कि सुबह 2 खजूर खाने से शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं और किन लोगों को इन्हें खाने में सावधानी बरतनी चाहिए।

रोज सुबह 2 खजूर खाने से शरीर को मिल सकते हैं ये 5 फायदे

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कंसल्टेंट डाइटीशियन और सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर कनिका मल्होत्रा ने बताया कि खजूर में फाइबर, नेचुरल शुगर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसे सीमित मात्रा में रोजाना खाने से सेहत को कई तरह से फायदा मिल सकता है।

कब्ज और पाचन की परेशानी में मिल सकती है राहत

अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता या अक्सर कब्ज की परेशानी रहती है तो खजूर को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर से पेट फूलने और कब्ज की परेशानी में भी सुधार हो सकता है।

सुबह शरीर को मिलती है एनर्जी

सुबह उठने के बाद सुस्ती महसूस होती है तो खजूर एक अच्छा स्नैक हो सकता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसी प्राकृतिक शुगर होती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है। यही वजह है कि एक्सरसाइज करने वाले लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। बिस्किट और दूसरे मीठे पैकेज्ड स्नैक्स की जगह खजूर खाना बेहतर विकल्प हो सकता है।

दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद

खजूर में पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व मांसपेशियों और दिल की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए जरूरी हैं। पोटैशियम शरीर में सोडियम के संतुलन और ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। वहीं, मैग्नीशियम भी दिल की धड़कन और मांसपेशियों के सही कामकाज में भूमिका निभाता है।

शरीर को मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स

खजूर में फ्लेवोनॉयड्स और कैरोटेनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स की अधिकता कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करना सेहत के लिए अच्छा रहता है।

हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी उपयोगी

खजूर में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत रखने और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में मदद करते हैं। हालांकि, खजूर में इन पोषक तत्वों की मात्रा इतनी नहीं होती कि इसे हड्डियों की मजबूती के लिए अकेले पर्याप्त माना जाए।

क्या डायबिटीज के मरीज रोज 2 खजूर खा सकते हैं?

खजूर स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीज अक्सर इन्हें खाने से बचते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज होने पर खजूर पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। डाइटीशियन कनिका मल्होत्रा के मुताबिक, खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आमतौर पर मध्यम श्रेणी में होता है। इसकी किस्म और पकने के स्तर के हिसाब से इसमें अंतर हो सकता है।

अगर आपको डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की परेशानी है तो रोज खजूर खाने से पहले अपनी ब्लड शुगर की स्थिति और डाइट के हिसाब से डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह जरूर लें।

किन लोगों को रोज खजूर खाने से बचना चाहिए?

खजूर पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन हर किसी के लिए इनका रोजाना सेवन सही नहीं हो सकता।

IBS के मरीज: खजूर में फ्रुक्टोज की मात्रा होती है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) से परेशान कुछ लोगों को इसे खाने से गैस, पेट फूलने और दर्द की समस्या हो सकती है।

किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोग: खजूर में पोटैशियम होता है। किडनी की बीमारी में कुछ लोगों को पोटैशियम की मात्रा सीमित रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना रोज खजूर न खाएं।

वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग: खजूर में प्राकृतिक शुगर और कैलोरी होती है। इसलिए वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों को अपनी रोजाना की कैलोरी और खाने की मात्रा के हिसाब से इसे शामिल करना चाहिए।

क्या रोज 2 खजूर खाना पर्याप्त है?

ज्यादातर स्वस्थ वयस्कों के लिए रोज 2 छोटे खजूर एक सामान्य स्नैक की मात्रा हो सकती है। हालांकि, खजूर की किस्म और आकार के हिसाब से कैलोरी और शुगर की मात्रा काफी बदलती है। इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना बेहतर है। याद रखें कि केवल 2 खजूर खाने से दो महीने में कोई खास स्वास्थ्य समस्या ठीक होने या आयरन का स्तर बढ़ने की गारंटी नहीं है। इसका फायदा आपकी पूरी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी नई डाइट या खानपान में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह जरूर लें।