Sawan-fasting special recipes 2019: सावन का पूरा महीना लोग भगवान शिव की पूजा-याचना में लगा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान आप भगवान शिव से जो मांगते हैं वह पूरी होती है। 17 जुलाई से शुरू हुआ है सावन का महीना और 15 अगस्त को राखी और स्वतंत्रता दिवस के साथ खत्म होगा। सावन के सोमवार में बहुत से लोग फास्ट रखते हैं और भगवान से अपनी मन-चाही बात की मांग करते हैं। इस दौरान बहुत सी चीजें खानी चाहिए तो वहीं बहुत सी चीजें नहीं खानी चाहिए। यदि आप भी रखते हैं सावन के सोमवार में व्रत तो ये फूड्स जरूर खाएं। इसे खाने से पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे।

कच्चे केले से बनीं टिक्की:

बहुत से लोग व्रत के दौरान कच्चे केले की टिक्की खाना पसंद करते हैं। इसे आप लाल मिर्च, सेंधा नमक और धनिया पाउडर के साथ भी खा सकते हैं। शाम के नाश्ते या फिर डिनर के साथ भी आप इसे खा सतते हैं। केले की टिक्की को आप मूंगफली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। See Full Video

दही आलू:

दही वाले आलू भी व्रत के दौरान एक स्वादिष्ट खाना होता है। उबले हुए आलू के साथ आप दही में सेधा नमक मिलाकर इसे खा सकते हैं। इसे आप रात के खाने में कुट्टू के पूरी के साथ भी खा सकते हैं। यह आपके पेट को अच्छी तरह भरा रखता है। Click to Know in Detail

साबूदाना खिचड़ी:

साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए आपको साबूदाना, साबुत लाल मिर्च, मूंगफली, सेंधा नमक, कढ़ीपत्ता, साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च की जरूरत होती है। साबूदाना की खिचड़ी में स्टार्च अधिक मात्रा में होते हैं जिसके कारण आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपको जल्दी-जल्दी भूख नहीं लगती है। Click To Know in Detail

कुट्टू की पूरी:

कुट्टू की पूरी बनाने के लिए आप कुट्टू के आटे में आलू और सेंधा नमक मिलाएं और उसे डीप फ्राई करें। यह स्वादिष्ट होता है। लेकिन ध्यान रहे कुट्टू की पूरी काफी गर्म होती है और आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। इसलिए आप इसे दही के साथ खाएं। Click to know Detail

व्रत वाली खीर:

व्रत में आप चावल की खीर भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप चावल, दूध और चीनी का इस्तेमाल करें। यह भी स्वादिष्ट होता है और आपके पेट को भी लंबे समय तक भरा रखता है। Click to know Detail

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App