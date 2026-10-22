सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियों में मूली भी शामिल है, जिसका सेवन भारतीय घरों में कई तरह से किया जाता है। भारतीय घरों में मूली के पराठे, सब्जी, सलाद से लेकर अचार तक जैसे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। अगर आप घर की ताजी मूली खाना चाहते हैं, तो इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। अक्सर शहर में रहने वाले लोग बालकनी और छत पर गार्डनिंग करते हैं। ऐसे में आप अपनी बालकनी या छत पर गमले में आसानी से मूली उगा सकते हैं।

1- मौसम

मूली ठंडे मौसम में अच्छी तरह उगती है। उत्तर भारत में इसे उगाने के लिए आमतौर पर सितंबर से फरवरी तक का समय अच्छा माना जाता है। इस दौरान इसका पैदावार अधिक होती है। ऐसे में यह महीना इसकी बुआई के लिए बेहतर मानी जाती है।

2- गमला

मूली के लिए सही आकार का कंटेनर चुनना जरूरी है। मूली की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गमले की गहराई उसकी किस्म के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि, आप लगभग 10-12 इंच या उससे अधिक गहरा गमला चुन सकते हैं। हालांकि, गमले के नीचे जल निकासी के लिए छेद जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

3- मिट्टी

मूली की अच्छी पैदावार के लिए भुरभुरी, उपजाऊ और पानी की अच्छी निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होती है, जड़ों को बढ़ने में उतनी आसानी होती है। इसके लिए 40% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद और 30% कोकोपीट। इन सबको अच्छी तरह मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें।

4- बीज लगाने का सही तरीका

मूली के बीज आप किसी भी नर्सरी से खरीद सकते हैं। गमले में बीज बोने के लिए मिट्टी में लगभग आधा से एक इंच गहरे छोटे गड्ढे बनाएं। हर गड्ढे में एक या दो बीज डालें और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर ढक दें। पानी का हल्का छिड़काव करें, ताकि बीज अपनी जगह से हटें नहीं। गमले को ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी और धूप मिलती रहे।

5- धूप और पानी

अच्छी बढ़त के लिए मूली के पौधों को रोजाना कम से कम 4-6 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। पर्याप्त रोशनी मिलने से पत्तियों की बढ़त अच्छी होती है और जड़ों के विकास में मदद मिलती है। वहीं, अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी है। जब मिट्टी सूखने लगे, तो जरूरत के अनुसार पानी दें।

कितने दिन में तैयार होती है मूली

सही देखभाल और किस्म के अनुसार फसल तैयार होने में आमतौर पर लगभग 25-60 दिन लग सकते हैं। कुछ छोटी किस्में इससे जल्दी तैयार हो जाती हैं, जबकि लंबी मूली को अधिक समय लग सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पौधे में सही खाद, रोशनी और उसकी देखभाल में किसी भी बदलाव को अपनाने से पहले कृषि या बागवानी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करें।

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