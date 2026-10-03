Sabun Ke Tukdon ka Istemal: जब साबुन नया होता है, तो इसे इस्तेमाल करना आसान होता है। लेकिन नहाने, हाथ धोने या कपड़े धोने की वजह से साबुन धीरे-धीरे गलने लगता है। कुछ दिनों बाद साबुन इतना छोटा और पतला हो जाता है कि इसे इस्तेमाल करने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में हम नहाने के लिए दूसरा साबुन निकाल लेते हैं। ऐसे में साबुन का छोटा-सा टुकड़ा साइड में पड़ा रहता है। कई बार ये टुकड़े इतने हो जाते हैं, कि इन्हें इस्तेमाल करने की बजाय फेंकने का मन करता है। हालांकि आप इन टुकड़ों को फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर आपके घर में भी साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो इन्हें फेंकने की गलती न करें। दरअसल हम इन्हें इस्तेमाल करने के कुछ तरीके बता रहे हैं, जिसकी मदद से साबुन के टुकड़ों को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है।

नया साबुन बनाएं

बचे हुए टुकड़ों को फेंकने की बजाय इनका इस्तेमाल करके नया साबुन बनाया जा सकता है। जिसका इस्तेमाल हाथ धोने या सफर में ले जाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले साबुन के टुकड़ों को कद्दूकस कर लें। अब इसमें थोड़ा पानी या गुलाब जल डालकर धीमी आंच पर गरम करें। जब तक साबुन पिघल न जाए, तब तक इसे गरम करें। इसमें कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की डालें। इससे साबुन में खुशबू आएगी। अब इस मिश्रण को सांचे में डालकर ठंडा कर लें। इस तरह नया साबुन तैयार हो जाएगा।

हैंडवॉश लिक्विड बनाएं

हाइजीन की वजह से कई लोग साबुन के छोटे-छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में इससे आप लिक्विड हैंडवॉश बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हाथ धोने के लिए किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबुन के टुकड़ों को कद्दूकस करें। अब एक बर्तन में 2 कप पानी और इन साबुन को डालकर पिघला लें। जब यह पिघल जाए तो इसे ठंडा करके बोतल में भर लें। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या कुछ बूंदे ग्लिसरीन की डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप हाथ धोने के लिए कर सकते हैं।

कपड़े धोने के लिए साबुन बनाएं

इसे बनाने के लिए साबुन के टुकड़ों को करीब 4 कप पानी में उबाल लें। जब साबुन पिघल जाए तो समझ लीजिए कि लिक्विड तैयार है। इसे हल्का सा गाढ़ा कर सकते हैं। इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे बोतल में भर लें। इसे कपड़े धोने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

फर्श और टाइल्स की सफाई

फर्श और टाइल्स समय के साथ गंदे और चिपचिपे हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आने वाली खुशबू घर को महका सकती है। इसके लिए सबसे पहले साबुन के टुकड़ों को 2 से 3 कप पानी में गरम करके पिघला लें। इस घोल को बाल्टी के पानी में मिलाएं। इससे फर्श, टाइल्स, बाथरूम और किचन को अच्छी तरह साफ करें। बाद में साफ पानी से सफाई करें।

टॉयलेट और बाथरूम में इस्तेमाल करें

टॉयलेट या बाथरूम को साफ करने के लिए क्लीनर खत्म हो गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए साबुन के टुकड़ों को 3 कप पानी में पिघाल लें। इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाएं। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे बोतल में भर लें। जब भी आपको सफाई करनी हो, तो इसे टॉयलेट सीट, बाथरूम का फर्श या वॉशबेसिन पर स्प्रे कर सकते हैं।

सफाई के लिए रखें

साबुन के बचे हुए टुकड़ों को कद्दूकस करके पाउडर बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसे किसी भी समय घर की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इनसे गंदे जूतों को साफ किया जा सकता है। इस तरह साबुन के टुकड़ों को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनका इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से हो पाएगा।