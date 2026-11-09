दिवाली के मौके पर घर को सजाने के लिए लोग कई तरह के सजावटी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक तरह-तरह के स्टिकर्स भी हैं। रंगोली से लेकर पैरों के निशान वाले स्टीकर घर में लगाए जाते हैं। ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं और घर को पारंपरिक लुक देने में भी मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या दिवाली खत्म होने के बाद इन स्टिकर्स को हटाने में होती है।

दरअसल, कुछ स्टिकर्स का गोंद फर्श पर चिपका रह जाता है। इसे हटाने के लिए लोग अक्सर नुकीली चीजों या ज्यादा रगड़ने का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इससे फर्श पर खरोंच आ सकती है और उसकी चमक भी कम हो सकती है। ऐसे में इन स्टिकर्स के दागों को साफ करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं।

1- साबुन और गुनगुना पानी

फर्श पर लगे स्टिकर के गोंद और कागज को हटाने के लिए आप गुनगुने पानी और लिक्विड साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा सा लिक्विड साबुन मिलाएं। अब इसमें कपड़ा भिगोकर स्टिकर के ऊपर कुछ मिनट के लिए रखें। इससे स्टिकर का गोंद नरम हो जाएगा और उसे धीरे-धीरे हाथ या प्लास्टिक कार्ड की मदद से निकाल सकते हैं।

2- इस तेल का कर सकते हैं इस्तेमाल

स्टिकर के गोंद के जिद्दी निशान को हटाने के लिए सामान्य खाना पकाने वाले तेल या नारियल तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिपचिपे हिस्से पर हल्के हाथों से रगड़ें। तेल गोंद को ढीला करने में मदद करता है, जिससे उसे साफ करना आसान हो जाता है। इसके बाद डिशवॉश लिक्विड और पानी से उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें। इससे काफी हद तक स्टिकर का दाग साफ हो सकता है।

3- सफेद सिरका आ सकता है काम

फर्श पर स्टिकर हटाने के बाद अगर गोंद के चिपचिपे निशान रह गए हैं, तो उन्हें हटाने के लिए सफेद सिरके की मदद ली जा सकती है। इसके लिए थोड़े से सफेद सिरके में पानी मिलाएं और इस मिश्रण को कपड़े पर लगाकर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से सफाई करें। कुछ देर बाद साफ गीले कपड़े से उस जगह को पोंछ दें। इससे काफी हद तक दाग साफ हो सकते हैं। हालांकि, सफेद सिरका को संगमरमर या टाइल्स पर लगाने से पहले किसी छोटे हिस्से पर जांच जरूर कर लें। अगर रंग में कोई अंतर न नजर आए तो ही इसका इस्तेमाल करें।

यह भी पढ़ें

रंगोली के रह गए हैं दाग, तो इन आसान तरीकों से करें साफ

