सर्दियों में कंबल का उपयोग हर रोज होता है। हालांकि, बार-बार उपयोग करने के कारण यह गंदा हो जाता है। ऐसे में इसे हर रोज पानी से साफ करना आसान नहीं होता है। कई बार ज्यादा धुलाई से इसका कपड़ा खराब हो जाता है और रोएं भी निकलने लगते हैं। ऐसे में कुछ खास टिप्स को फॉलो करके इसे बिना धोए ही साफ रखा जा सकता है। इस तरीके से आप बदबू, धूल और बैक्टीरिया को काफी हद तक दूर कर सकते हैं।

कंबल को तेज धूप में फैलाएं

कंबल से बदबू हटाने के लिए आप इसे कुछ समय के लिए धूप में फैलाएं। सप्ताह में एक या दो बार कंबल को तेज धूप में फैलाने से इसकी नमी खत्म हो जाती है। इससे कीटाणु भी कम होते हैं, जिससे बदबू दूर होती है।

वैक्यूम क्लीनर का करें उपयोग

कई बार कंबल पर धूल, बाल या छोटे कण जमा हो जाते हैं। ऐसे में सॉफ्ट ब्रश से हल्के हाथों से इसे झाड़ लें या वैक्यूम क्लीनर चला दें। इससे गंदगी निकल जाती है और कंबल काफी हद तक साफ हो जाता है।

बेकिंग सोडा से करें क्लीन

अगर कंबल से हल्की बदबू आ रही है, तो आप बेकिंग सोडा से इसे क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए कंबल पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा छिड़क दें और 20-30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। कुछ समय बाद इसे झाड़ लें या वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। दरअसल, बेकिंग सोडा गंध को सोख लेता है और कंबल फ्रेश हो जाता है।

सफेद सिरका करें स्प्रे

आप सफेद सिरका से भी कंबल से आने वाली बदबू हटा सकते हैं। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में पानी और थोड़ा-सा सफेद सिरका मिलाएं। अब कंबल पर हल्का स्प्रे करें और उसे हवादार जगह पर फैला दें। सिरका बैक्टीरिया और बदबू को कम करने में मदद करता है।

