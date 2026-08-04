बारिश का मौसम अपने साथ राहत लेकर आता है, लेकिन इस दौरान लगातार बारिश की वजह से घर में नमी और सीलन की समस्या बढ़ जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर बाथरूम में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पहले से ही पानी और नमी रहती है। यही वजह है कि बाथरूम में एक अजीब सी बदबू भी आने लगती है। अगर समय-समय पर इसकी सफाई न की जाए, तो सीलन की बदबू, फफूंद और बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ सकता है। इससे बाथरूम का माहौल खराब होता है और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में मानसून के दौरान कुछ आसान तरीकों को अपना कर सीलन और नमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।

बेकिंग सोडा

बाथरूम में सीलन और नमी मानसून के दौरान एक आम समस्या है। हालांकि इसे दूर करने के लिए किचन में रखे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप या कटोरी में बेकिंग सोडा भरकर बाथरूम के कोने में रख दें। इससे दुर्गंध कम करने में मदद मिल सकती है। इसे आप हफ्ते या 15 दिन में बदल सकते हैं। इससे बाथरूम में फ्रेशनेस महसूस होगी।

नींबू और नमक

अगर बाथरूम में हल्की बदबू आ रही है, तो नींबू और नमक का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे टाइल्स, वॉशबेसिन या ड्रेन के आसपास लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद सफाई करें। इससे बाथरूम में ताजगी का अहसास होगा और हल्की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है।

चारकोल का इस्तेमाल

एक्टिवेटेड चारकोल के टुकड़े किसी कटोरी में रखकर बाथरूम की शेल्फ पर रख दें। इससे बाथरूम की नमी और सीलन कम हो सकती है। यह हवा से अतिरिक्त नमी और बदबू को सोखने में मदद करता है। इस आसान तरीके का इस्तेमाल आप घर के दूसरे कमरों की सीलन और बदबू कम करने के लिए भी कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

बाथरूम में नमी पहले से ही रहती है और बारिश के दौरान यह बढ़ सकती है। बाथरूम में अच्छा वेंटिलेशन रखें, जिससे नमी और सीलन की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है। साथ ही बाथरूम में पानी जमा न होने दें और उसे समय-समय पर सुखाते रहें। अगर लीकेज की समस्या है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं। बाथरूम के बाहर रखा मैट अगर गीला हो जाए, तो उसे धूप में सुखाएं। शावर एरिया और वॉशबेसिन के आसपास सफाई रखें।

मानसून के दौरान थोड़ी सावधानी और नियमित सफाई की मदद से बाथरूम की सीलन, नमी और बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है। इससे बाथरूम न सिर्फ साफ और फ्रेश रहता है बल्कि घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है।

डिस्केमर: यह लेख सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें बताए गए घरेलू उपाय हल्की बदबू, गंदगी और नमी की समस्या को कम करने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। अगर बाथरूम लंबे समय से सीलन, फफूंद और अन्य समस्या बनी हुई है, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर कार्य करना बेहतर होगा।