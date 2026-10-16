दिवाली आने से पहले ही लोग अपने घरों की साफ-सफाई शुरू कर देते हैं। इस दौरान दीवारों को पेंट करवाना, कबाड़ को बेचना, कमरों की साफ-सफाई और सजावटी चीजों से घर को सजाया जाता है। हालांकि घर पर रखी कुछ चीजें या फर्नीचर ऐसे होते हैं, जिन्हें हम फेंक नहीं सकते। इनसे कई यादें जुड़ी होती हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सोफे की। लिविंग रूम को सजाने और एक साथ समय बिताने के लिए सोफा घरों में इस्तेमाल होता है। लेकिन समय के साथ सोफा सेट पुराने और बोरिंग नजर आ सकते हैं। ऐसे में इन्हें बेचकर नया खरीदने के लिए ज्यादा बजट की जरूरत होती है।

अगर आपके घर में रखा सोफा भी पुराना हो गया है, तो इसे दोबारा मेकओवर करके नया लुक दिया जा सकता है। दरअसल हम आपको ऐसे ही कुछ आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से पुराने सोफे को नया और खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।

सोफा रनर

अगर आप अपने सोफे के लुक को बदलना चाहते हैं, तो सोफा रनर का उपयोग कर सकते हैं। यह एक प्रकार का डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव फैब्रिक कवर होता है, इसे सोफे के बैठने वाली जगह, आर्मरेस्ट या बैकरेस्ट पर बिछाया जाता है। यह लंबा और संकरा कपड़ा होता है, जिसे आमतौर पर सोफे की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से सोफे पर धूल-मिट्टी और दाग नहीं लगते। ये नरम और आरामदायक होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अलग-अलग डिजाइन और पैटर्न में यह आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। जिनका इस्तेमाल करके आप सोफे को सुरक्षित और आकर्षक बना सकते हैं।

सोफा कवर

अगर आपका सोफा ज्यादा खराब नहीं हुआ है, तो इसके लुक को बदलने के लिए सोफा कवर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिविंग रूम के इंटीरियर के अनुसार सोफे के लिए आकर्षक और खूबसूरत कवर चुन सकते हैं। कवर सोफे को पूरी तरह से कवर कर देता है। इससे सोफा गंदा नहीं होता है और दिखने में नया लग सकता है। इस तरीके से आप बजट में सोफे को नया लुक दे सकते हैं।

कुशन और थ्रो पिलो

दिवाली पर मेहमानों और परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलने आते हैं। ऐसे में लिविंग रूम को आकर्षक बनाने के लिए सोफे को सजाया जा सकता है। सोफे पर रनर या कवर का इस्तेमाल करें और साथ में कई सारे कुशन और थ्रो पिलो रखें। थ्रो पिलो एक छोटा सजावटी तकिया होता है। इससे कमरा दिखने में खूबसूरत लग सकता है। कुशन और थ्रो पिलो को आप सोफे के रंग, डिजाइन और कमरे के रंग के अनुसार मैच कर सकते हैं।

सोफे को सजाने के तरीके (फोटो सोर्स: Pinterest)

सीट कुशन

सालों पुराने सोफे की सीट दब जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बैठने पर काफी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सीट कुशन बदलकर सोफे को नया लुक दिया जा सकता है। जिससे आपको नया सोफा खरीदने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इसे आप सोफा कवर या रनर से डेकोरेट करके आकर्षक और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं।

सोफे का मेकओवर कैसे करें

अगर आपके घर में लकड़ी का सोफा पुराना हो गया है, तो आप खुद इसे नया रूप दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि समय के साथ सोफे की लकड़ी का पेंट निकलने लगता है या लकड़ी खराब दिखने लगती है। ऐसे में सबसे पहले सोफे की सीट को निकाल लें। अब सोफे को अच्छी तरह से साफ कर लें। ताकि इसके ऊपर जमी धूल और गंदगी आसानी से निकल जाए। अब लकड़ी को पेंट करके आप नया लुक दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर अखबार अच्छी तरह बिछा दें ताकि पेंट से फर्श खराब न हो। अब ब्राउन कलर के रंग से लकड़ी को अच्छी तरह पेंट कर दें। इसके लिए ब्रश या स्प्रे मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेंट को अच्छी तरह सूखने दें। इस तरह सोफे की लकड़ी नई जैसी दिख सकती है। अब इसमें सीट कुशन को लगाकर लिविंग रूम में रख सकते हैं। आखिर में इसे कवर और कुशन की मदद से सजाएं, इसके लिए नए कवर का इस्तेमाल करें।