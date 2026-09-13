घर के मंदिर में रोजाना पूजा-पाठ किया जाता है। इस दौरान दीया (दीपक) जलाना पूजा का अहम हिस्सा माना जाता है। कई बार आग की लौ और घी की वजह से दीया अंदर से काला पड़ जाता है। जिसे पानी या ब्रश से साफ करना आसान नहीं होता। पूजा के सभी बर्तन तो आसानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन दीये पर जमी कालिख मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की शोभा को कम कर सकते है। ऐसे में कई बार लगता है कि अब नया दीया खरीदना चाहिए। हालांकि ऐसा करना जरूरी है बल्कि कुछ आसान तरीकों की मदद से ही दीये की चमक को वापस लाया जा सकता है।

अगर आप भी मंदिर में इस्तेमाल होने वाले दीये की चमक को वापस लाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए कुछ आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं। ये तरीके आप स्टील, पीतल या तांबे के दीये के लिए अपना सकते हैं।

नींबू और बेकिंग सोडा

बार-बार जलने की वजह से अक्सर दीये काले हो जाते हैं। दीया लौ, धुएं और चिकनाई की वजह से काला हो जाता है, जो आसानी से नहीं साफ नहीं होता। ऐसे में दीये को सबसे पहले गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रख दें। अब एक चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को काले हिस्सों पर लगाकर करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद मुलायम कपड़े से स्क्रबर से रगड़कर दीये को साफ करें। दीये को मंदिर में दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें।

लिक्विड डिशवॉश और गर्म पानी

दीये को साफ करने के लिए लिक्विड डिशवॉश और गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीतल या स्टील का जला हुआ दीया साफ करने के लिए गर्म पानी में कुछ बूंदे डिशवॉश लिक्विड की मिलाएं। अब इस मिश्रण में दीये को करीब 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद पुराने टूथब्रश या मुलायम स्क्रबर की मदद से कालिख और तेल की परत को साफ करें। अब साफ पानी से दीये को धोकर अच्छी तरह सुखा लें। इस तरीके से भी दीये को चमकाया जा सकता है।

सिरका और गर्म पानी

साफ-सफाई के लिए सिरके का इस्तेमाल घरों में खूब किया जाता है। यही वजह है कि यह किचन में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके को अपनाने के लिए एक कप गर्म पानी में करीब 3 से 4 चम्मच सफेद सिरका मिलाएं। अब इस मिश्रण में दीये को करीब 15 मिनट तक के लिए रख दें। इससे जले हुए निशान नरम पड़ सकते हैं। अब मुलायम ब्रश से धीरे-धीरे दीये को साफ करें। इसे अच्छी तरह धोकर और पूरी तरह सूखने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें।

राख से करें सफाई

दीये को रोजाना जलाया जाता है जिसकी वजह से उसपर मोटी कालिख जमा हो जाती है। जिसकी वजह से इसे साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सफाई का पारंपरिक तरीका अपनाया जा सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राख की। पुराने समय में घरों में बर्तन धोने के लिए राख का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मंदिर में रखा दीया जलने से काला पड़ गया है, तो इसे साफ करने के लिए राख का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सबसे पहले सूखे कपड़े से दीये को हल्का साफ कर लें। अब बारीक लकड़ी की राख लें और उसमें कुछ बूंदे पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट से दीये की सफाई करें। इसे हल्के हाथ या स्क्रबर की मदद से रगड़ें। फिर पानी से अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। इस तरीके से दीये पर जले हुए निशान काफी हद तक कम किए जा सकते हैं।