Pital Ki Jewellery Saaf Karne Ka Tarika: पीतल के गहने आज से नहीं बल्कि सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। पीतल के गहने अपनी सुनहरी चमक, मजबूती और किफायती होने की वजह से आज भी ट्रेंड में रहते हैं। आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं रोजाना पहनने के लिए पीतल के गहने चुनती हैं। ये दिखने में भी काफी एंटीक लगते हैं। पीतल के कंगन और झुमकों को ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि समय के साथ धीरे-धीरे ये गहने काले पड़ने लगते हैं। जिसकी वजह से इन्हें पहनने का मन नहीं करता। अगर आपके पीतल के गहने भी चमक खो चुके हैं और काले दिख रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।

दरअसल कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से पीतल के गहनों की चमक को वापस लाने में मदद मिल सकती है। घर पर रखे पीतल के पुराने कंगन, झुमके या नेकलेस को साफ करने के लिए यहां बताए गए तरीकों को अपनाया जा सकता है।

क्यों काले दिखने लगते हैं पीतल के गहनें

जब भी हम नए पीतल के कंगन, झुमके या हार खरीदते हैं, तो यह दिखने में काफी चमकदार और आकर्षक नजर आते हैं। हालांकि समय के साथ हवा में मौजूद नमी और रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से ये काले पड़ने लगते हैं। ऐसे में इन्हें दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। नमी, पसीना या प्रदूषण की वजह से भी पीतल की चमक फीकी पड़ सकती है।

साफ करने का पहला तरीका

एक बाउल में पानी भर लें। इसमें सिट्रिक एसिड (नमक का सत या टाटरी) और एक चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस घोल में पीतल के गहनों को कुछ देर के लिए डुबोकर रखें। आप देखेंगे कि कालापन धीरे-धीरे साफ हो रहा है। अब सॉफ्ट स्क्रबर की मदद से गहनों को साफ करें। फिर इन्हें तुरंत साफ पानी डुबो दें। इन्हें निकालकर साफ कपड़े की मदद से पोंछ लें ताकि पानी सूख जाए।

दूसरा तरीका

अगर पीतल के कंगन, हार या झुमके काफी पुराने हैं, तो इन्हें रातभर सफेद सिरके में डुबोकर रख दें। फिर अगले दिन ब्रश की मदद से बीच में जमी हुई गंदगी को साफ करें और साफ पानी से इन्हें धो लें। इसके बाद इन्हें सूखे कपड़े से पोछकर रख दें। इससे काफी हद तक गहनों की चमक को वापस लाया जा सकता है।

तीसरा तरीका

इन दोनों तरीकों के अलावा आप घर पर रखी कुछ सामान्य चीजों की मदद से भी पीतल के गहनों की चमक को वापस ला सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में नमक लें। दूसरे में बेकिंग सोडा और आधा कटा हुआ नींबू लें। इस नींबू को नमक और बेकिंग सोडा में बारी-बारी करके डिप करें। अब नींबू को कंगन या झुमके के ऊपर रगड़ें ताकि कालापन कम हो सके। अब गहनों को टूथब्रश की मदद से अंदर बाहर साफ कर लें। अब पानी से इन्हें अच्छी तरह धो लें। इसके बाद हल्दी और पानी के घोल को इसके ऊपर हाथों से लगा सकते हैं। इससे गहनों में चमक आ सकती है।