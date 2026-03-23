भोजन पकाने के दौरान स्टील के गैस स्टोव पर गंदगी जल्दी जमा हो जाती है। तेल और मसालों के छींटे, उबलती दाल या सब्जी का गिरना और भाप के कारण स्टोव की सतह पर चिपचिपी परत बनने लगती है। अगर इसे समय पर साफ न किया जाए, तो यह गंदगी सूखकर जिद्दी दाग में बदल जाती है, जिसे हटाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, स्टील के बर्तन भी कई बार चिपचिपे हो जाते हैं। इन पर जमी गंदगी समय के साथ दाग का रूप ले लेती है, जिससे स्टोव और अन्य बर्तनों की चमक कम हो जाती है। ऐसे में कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से स्टील के बर्तनों और गैस स्टोव से चिपचिपी चिकनाई और अन्य जिद्दी दागों को आसानी से साफ किया जा सकता है।

गर्म पानी और डिश साबुन

गैस स्टोव वह अन्य स्टील के बर्तनों को साफ करने के लिए गर्म पानी में डिश सोप मिलाकर घोल तैयार कर लें। इस घोल को स्प्रे बोतल में डालकर चिकनाई वाली जगह पर स्प्रे करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्पंज या फिर कपड़े की मदद से इसे हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर दें। अगर चिकनाई या साबुन के निशान बाकी रह गए हैं, तो थोड़ा सा डिस्टिल्ड व्हाइट विनेगर को पानी में मिक्स कर उस पर स्प्रे कर दें। इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से उसे साफ कर दें। इससे दाग आसानी से निकल सकते हैं।

बेकिंग सोडा आ सकता है काम

बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है। यह एक बेहतरीन क्लीनर की तरह काम करता है। इससे जिद्दी दाग, ग्रीस और फफूंदी तक को आसानी से हटाया जा सकता है। अगर स्टील के गैस स्टोव या बर्तनों पर दाग गहरे हैं तो उसके लिए बेकिंग सोडा कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले स्टील के स्टोव या बर्तनों पर गरम साबुन वाला पानी स्प्रे कर दें और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़े या स्पंज पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़ककर उसे साफ करें।

इसके अलावा सिरके को पानी में बराबर की मात्रा में मिलाकर दाग वाली जगह पर स्प्रे करके 10-15 मिनट बाद हल्के हाथों से साफ करके भी चिपचिपी चिकनाई व अन्य जिद्दी दागों को छुड़ा सकते हैं।

स्टेनलेस स्टील को साफ रखने का तरीका

1- अगर स्टील के बर्तन में खाना पका रहे हैं तो धोते वक्त उसकी सतह को अच्छे से साफ करें। इससे चिकनाई आसानी से हट जाती है।

2- गैस स्टोव पर पानी के धब्बों और लकीरों से बचने के लिए खाना बनाने के बाद तुरंत साफ कर दें। वहीं, अगर पानी गिरता है तो भी तुरंत साफ कर दें।

3- ब्लीच या अधिक घिसने वाले पाउडर जैसे तेज क्लीनर के इस्तेमाल से स्टील की चमक प्रभावित हो सकती है।

4- वहीं, पेपर टॉवल के इस्तेमाल से गैस स्टोव पर रेशे छूट सकते हैं और हल्की खरोंच भी पड़ सकती है।

5- स्टील के गैस को साफ करने के लिए हमेशा साफ माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दाग नहीं पड़ते हैं।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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