Tile Grouts Cleaning Tips: किचन, बाथरूम, फर्श और दीवारों पर कई लोग टाइल्स लगवाना पसंद करते हैं। खासकर बाथरूम और किचन में टाइल्स इसलिए लगवाई जाती है क्योंकि नमी और गंदगी से दीवारें सुरक्षित रहें। टाइल्स दीवारों और फर्श पर काफी सुंदर लगती है लेकिन अगर इन्हें साफ न किया जाए, तो ये जल्दी गंदी भी दिखने लगती हैं। खासतौर पर टाइल्स के बीच की लाइनें काली और गंदी नजर आने लगती है। कई बार इन लाइनों के बीच जमी गंदगी पोछा लगाने से भी नहीं साफ होती। ऐसे में अगर इन्हें रगड़कर साफ करते हैं, तो टाइल्स को नुकसान पहुंच सकता है।

अगर आप भी टाइल्स के बीच की लाइनों में जमी गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो महंगे क्लीनर या केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। बल्कि घर पर रखी कुछ चीजों की मदद से आप टाइल्स के बीच की गंदगी को साफ कर सकते हैं। जिससे दीवारों और फर्श पर लगी टाइल्स की चमक लौट सकती है।

टाइल्स की लाइनों पर जमा गंदगी का कारण

टाइल्स के बीच की लाइनों को अंग्रेजी में ग्राउट कहा जाता है। जब टाइल्स लगाई जाती हैं तो य काफी सुंदर और चमकदार नजर आती हैं। लेकिन समय के साथ टाइल्स की लाइनों में गंदगी और कालापन जमा होने लगता है। जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। टाइल्स चिकनी होती है और उनके बीच भरा सीमेंट थोड़ा खुला और खुरदरा होता है। जिसकी वजह से इसमें धूल और नमी आसानी से अंदर चली जाती है। खासकर बाथरूम और किचन में लगी टाइल्स पानी या भाप की वजह से गंदी दिखने लगती है। अगर समय-समय पर इसे साफ न किया जाए, तो टाइल्स की लाइनों पर जमी गंदगी और चिकनाई आसानी से नहीं जाती।

सामग्री

बेकिंग सोडा

सिरका

नींबू का रस

लिक्विड डिशवॉश

साफ करने का तरीका

टाइल्स की लाइनों पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए कई बार हम केमिकल चीजों या स्टील के स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी वजह से टाइल्स के ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं और यह दिखने में भी खराब लग सकती है। ऐसे में टाइल्स की लाइनों को चमकाने के लिए यहां बताए गए तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है।

टाइल्स के बीच जमी गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए बेकिंग सोडा, सिरका, नींबू का रस और लिक्विड डिशवॉश को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को टाइल्स की लाइनों पर लगाएं। इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे दाग और गंदगी ढीली हो जाएगी और सफाई करने में आसानी होगी। अब एक पुराने टूथब्रश या स्क्रब ब्रश की मदद से लाइनों को अच्छी तरह रगड़ें। अब गीले कपड़े से टाइल्स को पोंछ लें। अब एक सूखे कपड़े से टाइल्स को पोंछकर सुखा लें। इस तरह आप देखेंगे कि टाइल्स के बीच जमी गंदगी काफी हद तक साफ हो गई है।

इस तरह सफाई करने से टाइल्स की चमक वापस आ सकती है। साथ ही घर भी साफ-सुथरा और खूबसूरत नजर आ सकता है। इस तरीके से आप घर की किसी भी जगह लगी टाइल्स की गंदगी को साफ कर सकते हैं। हालांकि टाइल्स की लाइनों को साफ रखने के लिए हफ्ते में एक बार यह तरीका अपनाया जा सकता है। नियमित सफाई से इसपर धूल, मिट्टी और चिकनाई जमा नहीं हो पाती है।