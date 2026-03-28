गर्मी में नारियल पानी की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में इनके रेट भी काफी बढ़ जाते हैं। कई बार नारियल खरीदने के बाद उसमें पानी कम और मलाई ज्यादा निकलती है। ऐसे में अगर आपको यह ट्रिक पता चल जाए कि कैसे ज्यादा पानी वाला नारियल चुनें तो आप इसे खरीदने में गच्चा नहीं खाएंगे। Coconut खरीदते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आप यह जांच पाएंगे कि नारियल में पानी ज्यादा है या फिर मलाई। आइए जानें इसके बारे में।

नारियल को हिलाकर देखें

जब भी नारियल खरीदें तो उसे हिलाकर देखें। इसे कान के पास लेकर जाएं और उसे हिलाकर देखें। अगर अंदर से पानी की आवाज सुनाई दे तो उसमें पानी अधिक होने की संभावना हो सकती हैं।

वजन पर दें ध्यान

जब नारियल को आप उठाकर देखेंगे तो वह वजन में भारी महसूस हो तो उसमें पानी ज्यादा हो सकता है। भारी नारियल में आमतौर पर पानी अधिक होता है, वहीं हल्के नारियल में मलाई ज्यादा हो सकती है।

नारियल का ऊपरी हिस्सा देखें

नारियल को खरीदते समय उसका ऊपरी हिस्सा देखें। अगर इसके ऊपरी हिस्से पर काले धब्बे और दरारें हैं तो इसे लेने से बचें। ऐसे नारियल में पानी कम हो सकता है। हरा नारियल खरीदें। भूरे छिलके वाले नारियल को लेने से बचना चाहिए। यह मेच्योर फल होता है इसमें मलाई ज्यादा हो सकती है।

गोल नारियल खरीदें

नारियल खरीदते समय उसकी शेप पर भी ध्यान दें। जब नारियल बढ़ता रहता है तो यह गोल आकार का होता है। उस समय इसमें पानी भरा रहता है। लेकिन जैसे-जैसे नारियल बढ़ता जाता है तब इसके अंदर का पानी सूखने लगता है और इसका आकार भी बदलने लगता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है।