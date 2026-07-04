Soft Dahi Vada Trick: गर्मियों के मौसम में ठंडे दही बड़े खाने का स्वाद ही अलग होता है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस डिश को पसंद करते हैं। बाजार में मिलने वाले दही बड़े बहुत ही मुलायम और स्पंजी होते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। हालांकि जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो कई बार ये सख्त हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है, तो एक आसान टिप की मदद से आप बाजार जैसे सॉफ्ट दही बड़े बना सकते हैं।

उड़द दाल के साथ मिलाएं मूंग दाल

दही बड़ा बनाने के लिए धुली हुई उड़द दाल और धुली हुई मूंग दाल का संतुलन बहुत जरूरी है। इससे बड़े सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। दोनों की मात्रा में गड़बड़ी दही बड़े के टेक्चर को बिगाड़ सकती है। 3-4 भाग उड़द दाल में करीब 1 भाग मूंग दाल को मिक्स करें।

उड़द दाल और मूंग दाल को कई लोग बराबर मात्रा में भी मिलाते हैं। हालांकि इसके अनुपात को सही तरीके से अपनाकर सॉफ्ट बड़े बनाने में मदद मिल सकती है। उड़द दाल फर्मेंटेशन का काम करती है, वहीं मूंग दाल बड़ों को अच्छी सॉफ्टनेस देती है।

अगर आप सिर्फ उड़द दाल से बड़े बनाएं तो वे भारी हो सकते हैं। लेकिन मूंग दाल को मिलाने से स्वाद लाजवाब हो सकता है और सॉफ्टनेस भी आती है।

दही बड़ा फेंटने का तरीका

दही बड़े को घोल सॉफ्ट बनाने के लिए उसे फेंटना जरूरी है। दाल को एक ही दिशा में फेंटें, जब तक वह हल्की न हो जाए। यही वजह है कि बड़े सॉफ्ट और स्वादिष्ट बन सकते हैं।

दही बड़ा बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

दही बड़ा बनाने के लिए ताजी धुली हुई उड़द दाल का इस्तेमाल करें।

दाल को करीब 5 से 6 घंटे तक भिगोकर रखें और पीसते समय कम पानी का इस्तेमाल करें।

घोल बहुत पतला न करें इससे बड़े का आकार सही नहीं बनता।

बड़े को तलने के लिए मध्यम आंच रखें जिससे वे अंदर तक पक जाएं।

दही में थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और चीनी मिलाने से स्वाद और भी बेहतर हो सकता है।

अगर आप इन आसान टिप्स को अपनाते हैं, तो घर पर भी बाजार जैसे मुलायम, स्पंजी और स्वादिष्ट दही बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगली बार दही बड़ा बनाते समय इन तरीकों को आजमा सकते हैं।