सर्दियों के मौसम में गर्मा-गरम मूंगफली खाना कई लोगों को पसंद होता है। सितंबर-नवंबर के दौरान इसकी ताजी फसल आती है, जिसकी वजह से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में घर पर मूंगफली से कई सारी चीजें भी बनाई जाती हैं। बर्फी, गजक, नमकीन और चिक्की खूब पसंद की जाती हैं। चिक्की की बात करें तो यह मूंगफली और गुड़ से बनने वाली स्वादिष्ट मिठाई है। जिसे आमतौर पर बाजार से खरीदा जाता है। मूंगफली का कुरकुरापन और गुड़ सर्दियों में सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखता है।

अगर आप भी चिक्की खाने के शौकीन हैं, तो हर बार बाजार से इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे घर पर भी आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। मूंगफली और गुड़ से इसे मिनटों में बनाया जा सकता है। इसे बनाना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी से आइडिया ले सकते हैं।

सामग्री

मूंगफली के दाने – 1 कप (भुने और छिले हुए)

गुड़- 1 कप

घी- 2 चम्मच

बनाने का तरीका

सबसे पहले मूंगफली के दानों को कड़ाही में अच्छी तरह भून लें। जब ये भुन जाएं, तो इन्हें निकाल लें और ठंडा होने दें। जब मूंगफली के दाने ठंडे हो जाएं, तो इनके छिलकों को रगड़कर अलग कर लें। चिक्की बनाने के लिए हमें भुनी हुई बिना छिलके वाली मूंगफली की जरूरत होगी। जिससे इसका स्वाद और रंग दोनों बेहतर हो जाता है।

अब कड़ाही में गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल दें। गैस चालू करें और धीमी आंच पर इसे पिघलने दें। इसमें आप एक चम्मच घी डाल सकते हैं, जिससे गुड़ अच्छी तरह पिघल जाएगा। इस दौरान चम्मच से गुड़ को चलाते रहें ताकि यह सतह पर चिपके न। लगभग 2 मिनट तक इसे लगातार चलाएं। इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लें और इसमें पिघले हुए गुड़ को डालें। अगर यह खिंच रहा है, तो इसका मतलब है कि यह पका नहीं है। ध्यान रखें कि गुड़ जितना अच्छी तरह पका हुआ होगा चिक्की उतनी ही अच्छी बनेगी।

गुड़ जब तैयार हो जाए तो इसमें मूंगफली के भुने हुए दानों को डाल दें। इस दौरान आंच को धीमी रखें। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर गैस बंद कर दें। अब इस मिश्रण को जमने के लिए किसी प्लेट या लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर घी लगा लें ताकि चिक्की आसानी से निकल आए।

अब चिक्की का मिश्रण डालें और इसे चम्मच की मदद से पतला-पतला फैला लें। इसे पतला करने के लिए बेलन पर हल्का घी लगाकर इसके ऊपर चलाएं। जब चिक्की हल्की ठंडी हो जाए, तो इसे काट लें। अपनी पसंद के अनुसीर पीस को बड़े या छोटे आकार में काट सकते हैं। जब यह पूरी तरह ठंडी हो जाए, तो इसे प्लेट या बोर्ड से निकाल लें।