Smoothies Recipes: सुबह का नाश्ता शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, जिसे दिन का सबसे जरूरी मील भी माना जाता है। ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट ऐसा हो, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ जल्दी भी तैयार हो जाए। ऐसे में स्मूदी एक अच्छा और हेल्दी विकल्प हो सकती है। अगर आप रोजाना पराठा, पोहा या उपमा जैसी डिशेज से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो स्मूदी की कुछ रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसे फलों, ओट्स, दूध और दही से बनाया जाता है, जो मिनटों में तैयार की जा सकती है। आइए जानते हैं स्मूदी की 4 अलग-अलग रेसिपी के बारे में, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

जामुन स्मूदी

गर्मियों और बारिश के मौसम में जामुन बाजारों में काफी ज्यादा मिलते हैं। ऐसे में इनसे आप स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट स्मूदी बना सकते हैं। इसके लिए जामुन के बीजों को अलग कर लें। अब जामुन के गूदे में दही, शहद या चीनी, नींबू का रस और काला नमक मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इसे एक गिलास में निकालकर पुदीने के पत्तों और जामुन के टुकड़ों से सजाकर सर्व करें।

मैंगो ओट्स स्मूदी

अगर आपको आम पसंद है, तो उससे ब्रेकफास्ट में मैंगो ओट्स स्मूदी तैयार की जा सकती है। इसे बनाने के लिए ओट्स को आधे कप पानी या दूध में करीब 10 मिनट तक भिगोकर रखें। जब यह मुलायम हो जाए, तो इसमें आम के टुकड़े, ठंडा दूध और शहद मिलाकर मिक्सर में ब्लेंड कर लें। इसे गिलास में डालकर ऊपर से चिया सीड्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करें।

पीनट बटर और केले की स्मूदी

सुबह-सुबह हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करना है, तो पीनट बटर और केले की स्मूदी ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मिक्सर में दूध, केले के टुकड़े, शहद और पीनट बटर डालकर स्मूद होने तक ब्लेंड करें। स्मूदी को गिलास में निकालें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश करें। चाहें तो ब्लेंड करते समय बर्फ के कुछ टुकड़े भी मिला सकते हैं।

मिक्स फ्रूट स्मूदी

हेल्दी स्मूदी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो मिक्स फ्रूट स्मूदी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसे बनाने के लिए ब्लेंडिंग जार में पाइनएप्पल, कीवी, संतरे और नारियल का पानी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। इसमें आप चाहें तो शहद या चीनी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह मिक्स फ्रूट स्मूदी तैयार हो जाएगी। अगर आपको पाइनएप्पल या कीवी पसंद नहीं है, तो उसकी जगह अपने पसंदीदा फलों को इसमें शामिल कर सकते हैं।