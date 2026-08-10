मानसून का मौसम पौधों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बारिश के बाद आसपास हरियाली बढ़ जाती है और घर का गार्डन भी पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगता है। अगर आपके घर पर बालकनी, टेरेस या आंगन में पोर्टुलाका का पौधा लगा है, तो बारिश के मौसम में इसकी सही देखभाल जरूरी हो जाती है। पोर्टुलाका रंग-बिरंगे फूलों वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है। जिसे ज्यादातर लोग घरों में लगाना पसंद करते हैं। हालांकि लगातार बारिश की वजह से पौधे को नुकसान पहुंच सकता है।

अगर आप मानसून में पोर्टुलाका के पौधे को हरा-भरा और फूलों से खिला हुआ देखना चाहते हैं, तो कुछ आसान तरीकों की मदद से इसकी देखभाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं मानसून में इसकी देखभाल करने के तरीकों के बारे में।

कटाई करें

पोर्टुलाका के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए समय-समय पर इसके ऊपरी टहनियों की कटाई करें। इससे पौधा घना हो सकता है और इसमें ज्यादा फूल खिलने में मदद मिलेगी। अगर लगातार बारिश हो रही है, तो इसे उजाले वाली जगह पर रखें।

ड्रेनेज चेक करें

पोर्टुलाका के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। कई बार लगातार बारिश की वजह से पौधे में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए बारिश के दौरान इसे पानी देने से बचें। साथ ही गमले का ड्रेनेज होल भी चेक करें ताकि मिट्टी में पानी जमा न हो।

हल्दी वाला पानी

कई बार ऐसा होता है कि बारिश की वजह से धूप नहीं निकलती है। जब भी धूप आए, तो इस पौधे को बाहर जरूर रखें। अगर तेज बारिश हो रही है, तो इसे छायादार जगह पर रखें। इसके साथ पौधे को गलने से बचाने के लिए हल्दी वाले पानी का छिड़काव करें। इससे पौधा गलने से बच सकता है।

गमले में उगने वाली छोटी-छोटी घास-फूस को निकाल दें। पौधे के आसपास की जगह को साफ रखें। खरपतवार निकालते समय ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे।

लगाने का तरीका

पोर्टुलाका के पौधे को आप बीज या कटिंग दोनों तरीकों की मदद से गमले, टब, बाल्टी, ग्रो बैग या गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करें जिसमें ड्रेनेज होल हो। बीज या कटिंग लगाने के बाद मिट्टी में नमी बनाए रखें। ये पौधे जमीन में घास की तरह बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इनमें लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसकी शाखाएं निकलने लगें, तो समय-समय पर इसकी कटिंग करें ताकि पौधा घना हो सके।