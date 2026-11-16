सुबह-शाम हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी लोग लंबे समय से पैक रखे हुए ऊनी कपड़ों को निकालने लगे हैं। पिछली सर्दियां खत्म होने के बाद धोकर रखे गए ऊनी कपड़ों को जब भी निकालते हैं, तो उनमें सीलन की बदबू आने लगती है। ऐसे में इन कपड़ों को दोबारा पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि इन्हें अच्छी तरह धोकर रखा जाए।

अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है, तो चिंता करने की जरूर नहीं है। दरअसल हम आपको कुछ ऐसे सरल तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से बिना धोए ऊनी कपड़ों की बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है। कहीं जाने की जल्दबाजी है, तो आप ऊनी कपड़ों के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टीमिंग

ऊनी कपड़ों की देखभाल साधारण कपड़ों की तुलना में ज्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि इनके रेशे ज्यादा नाजुक होते हैं। ऐसे में इन्हें बार-बार धोने की बजाय बदबू दूर करने के कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके लिए आप स्टीमिंग का उपयोग कर सकते हैं। स्टीम आयरन की मदद से नमी को दूर करने में मदद मिल सकती है। जिससे कपड़ों को तुरंत पहना जा सकता है।

धूप में सुखाएं

जरूरी नहीं है कि हर बार ऊनी कपड़ों की बदबू को धोकर ही दूर किया जाए। अगर आप अलमारी या बैग से लंबे समय के बाद ऊनी कपड़ों को निकाल रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले धूप में सुखाएं। इससे सीलन या नमी की बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है और कपड़े फ्रेश बने रहते हैं।

बेकिंग सोडा का उपाय

सर्दियों के समय ऊनी कपड़ों को धोना मतलब है कि दो-तीन दिन तक उन्हें धूप में सुखाते रहना। सर्दियों में धूप इतनी तेज नहीं होती कि ऊनी कपड़े एक ही दिन में सूख जाएं। ऐसे में लंबे समय से पैक करके रखे हुए ऊनी कपड़ों को निकालने के बाद बदबू दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को कपड़ों के ऊपर छिड़कर कुछ देर रख दें। फिर ब्रश की मदद से पाउडर को साफ कर दें। इससे बदबू को दूर किया जा सकता है।

चारकोल का इस्तेमाल

अगर आपने अभी-अभी ऊनी कपड़ों को निकाला है, तो उनमें से सीलन की बदबू आ सकती है। अगर ऊनी कपड़े धुले हैं, तो बदबू दूर करने के लिए इन्हें दोबारा धोने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप चारकोल का तरीका अपना सकती हैं। एक्टिवेटेड चारकोल को एक पाउच में रख दें। अब ऊनी कपड़ों वाले बैग में इन्हें डाल दें। इससे कपड़ों के अंदर मौजूद नमी और सीलन की बदबू चारकोल ऑब्जर्व कर लेगा। इससे आपको कपड़ों को धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी।