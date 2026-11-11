त्योहार पर तरह-तरह की मिठाई बनाई जाती है। जिन्हें बहुत ही चाव से खाया जाता है। हालांकि कुछ मिठाइयों को खाने के बाद उसकी चाशनी बच जाती है। ऐसे में इस चाशनी का क्या किया जाए, यह समझ नहीं आता है। गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ले, इमरती और बालुशाही जैसी मिठाइयां चाशनी में डूबी रहती हैं। अगर आपने भी दिवाली पर इस तरह की मिठाई बनाई है, तो उसकी चाशनी को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

दरअसल बची हुई मिठाइयों की चाशनी का इस्तेमाल करके आप कुछ और मिठाई बना सकती हैं। इसे आप त्योहार या उसके बाद भी आराम से खा सकती हैं। अगर आप भी चाशनी को इस्तेमाल करने के तरीके खोज रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

मालपुआ

त्योहार का मौका हो या कुछ मीठा खाने का मन, मालपुआ बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इसे बनाने के लिए गेंहूं का आटा और सूजी का घोल बनाकर तैयार कर लें। इसमें आप इलायची पाउडर में भी मिला सकते हैं। अब इन्हें घी में डालकर अच्छी तरह पका लें। इसके बाद बची हुई चाशनी को हल्का गरम कर दें। इसमें बने हुए मालपुआ को डुबोएं ताकि मिठास अंदर तक घुल जाए। अब इन्हें निकालकर सर्व करें।

शकरपारे

शकरपारे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, जिन्हें आटे और चाशनी की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए एक बाउल में गेंहूं का आटा लें और इसमें चाशनी को धीरे-धीरे डालकर आटा गूंथ लें। इसका आटा पूरी की तरह रखें। अब लोई बनाकर इसकी पूरी बेल लें। इसे काटकर तेल में तलने के लिए रखें। जब यह दोनों तरफ से पक जाए, तो इन्हें निकाल लें। एयरटाइट डिब्बे में बंद करके इन्हें स्टोर कर दें।

लौकी की बर्फी

लौकी की बर्फी सर्दियों के समय बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर अन्य मिठाइयों की चाशनी बच गई है, तो इसका इस्तेमाल करके बर्फी बनाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस कर लें। इसका अतिरिक्त पानी निचोड़कर निकाल लें। अब कड़ाही में घी, लौकी, मावा और चाशनी को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब यह तैयार हो जाए, तो इसे प्लेट में निकालकर सेट करें।

नारियल के लड्डू

नारियल के लड्डू बनाकर आप भाई दूज पर टीका कर सकती हैं। इसके लिए बची हुई चाशनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले बची हुई चाशनी को गरम कर लें। अब इसमें नारियल का बुरादा डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालें। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें। जब यह हल्का ठंडा हो जाए, तो इन्हें लड्डुओं को आकार दें।