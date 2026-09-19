Instant Breakfast Recipe: सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाना हो या बड़ों को ऑफिस हर कोई जल्दी में रहता है। यही वजह है कि कई बार हम जल्दबाजी में नाश्ता नहीं बना पाते। ऐसे में कई बार बाहर नाश्ता करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या रहती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपके लिए नाश्ते की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे झटपट तैयार किया जा सकता है। सूजी और चावल के आटे से बनने वाला यह नाश्ता कम तेल और मसाले में बनाया जा सकता है। जिसकी वजह से यह सुबह एक हेल्दी विकल्प हो सकता है। अगर आप भी ऐसी ही डिश की तलाश कर रहे हैं, तो यहां दी गई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।

सामग्री

सूजी- 1/2 कप

चावल का आटा- 1/2 कप

दही- 3 चम्मच

पानी- 1 कप

प्याज- 1 (मीडियम साइज)

गाजर- 3 चम्मच

हरा धनिया- 1 चम्मच

हरी मिर्च- 1

अदरक- 1 इंच

नमक- स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर- 1/4 चम्मच

चिली फ्लैक्स- 1/4 चम्मच

बेकिंग सोडा- 2 चुटकी

तड़के के लिए सामग्री

तेल- 1 चम्मच

जीरा- 1/2 चम्मच

लहसुन- 2-3

करी पत्ते- 5-6

बनाने का तरीका

इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बारीक सूजी डालें। इसमें दही और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस बैटर को करीब 2 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे सूजी फूल जाएगी। अब इस बैटर को दोबारा चम्मच से फेंट लें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो चावल को भिगो लें और फिर इसे पीसकर बैटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें चावल का आटा और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ध्यान रखें कि बैटर ज्यादा पतला या गाढ़ा न हो। इसमें जीरा, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लैक्स, प्याज, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे करीब 1 मिनट तक छोड़ दें। तड़के लिए पैन में थोड़ा- सा तेल डालें। इसमें जीरा, अदरक, लहसुन और करी पत्ता डालकर गर्म करें। इस तड़के को तैयार बैटर में डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें बेकिंग सोडा डाल दें। इससे नाश्ता हल्का और जालीदार बन सकता है।

अब एक छोटे पैन या तवे का इस्तेमाल करें। जब पैन हल्का गर्म हो जाए तो एक चम्मच बैटर लें और इसे बीच में डाल लें। इसे ढककर धीमी आंच पर करीब 2 मिनट के लिए पकने दें। फिर इसे पलटकर दूसरी तरफ भी पकने दें। इसके साइड में आप हल्का तेल लगा सकते हैं। आप इस बैटर को रात को बनाकर रख सकते हैं ताकि दिन में नाश्ता जल्दी बन सके। इसे धीरे-धीरे सिकने दें। अब इसे प्लेट में निकाल लें और हरी चटनी के साथ गरम-गरम सर्व करें।