Ghar Par Bhindi Kaise Ugaye: अगर आप घर पर ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का शौक रखते हैं तो मानसून का मौसम इसकी शुरुआत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस दौरान नमी और उपयुक्त मौसम की वजह से कई पौधे कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ने लगते हैं। इन्हीं में से एक भिंडी भी है जिसे आप बालकनी, छत, ग्रो बैग या गमले में उगा सकते हैं। सही बीज, सही मिट्टी का मिश्रण और नियमित देखभाल के साथ कुछ हफ्तों में भिंडी का पौधा अच्छी तरह बढ़ने लगता है। अगर आप भी घर पर भिंडी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो कुछ टिप्स की मदद से इसे आसानी से उगा सकते हैं।

सही जगह का चुनाव

भिंडी का पौधा लगाने के लिए अच्छी जगह का चुनाव करें जहां उसे पर्याप्त धूप मिल सके। गमले में अगर आप भिंडी उगा रहे हैं तो उसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले और बारिश का पानी पौधे में सीधे जमा न हो।

मिट्टी तैयार करने का तरीका

भिंडी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सही मिट्टी का मिश्रण जरूरी माना जाता है। इसलिए ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी आसानी से निकल सके। बगीचे की मिट्टी, कम्पोस्ट और रेत या कोकोपीट का मिश्रण इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जगह पौधा लगाने से पहले उसका ड्रेनेज जरूर चेक करें।

बीज लगाने का तरीका

भिंडी के बीज आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। बीज लगाने से पहले इन्हें रातभर पानी में भिगोकर रखें। इन्हें गमले, ग्रो बैग या जमीन में करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई में बोएं। गमले में आप 2 से 3 बीज एक साथ डाल सकते हैं। जब बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाएं तो मजबूत पौधों को रहने दें और बाकी को हटा सकते हैं। बीज लगाने के बाद हल्की सिंचाई करें। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही पानी दें।

बीज अंकुरित होने में करीब एक हफ्ते का समय लग सकता है। पौधों जब बढ़ जाएं तो उन्हें सहारे के लिए बांस या लकड़ी की मदद से सीधा रख सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में जैविक खाद या वर्मी कम्पोस्ट डाल सकते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है।

मानसून में ऐसे करें देखभाल

बारिश के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से कीट और फफूंद का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में समय-समय पर पौधों को चेक करें। जरूरत पड़ने पर नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। पौधों के बीच पर्याप्त जगह रखें ताकि उनके बीच हवा की प्रवाह बना रहे। भिंडी के पौधे करीब दो महीने में तैयार हो सकते हैं। पौधे में भिंडी आने के बाद आप इसे समय-समय पर तोड़ सकते हैं।